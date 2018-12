Lever livet med hunder, turer og tid

Det var ikke tilfeldig at det ble Lofoten da Stine og «Jarlen» skulle kjøpe hus. Nærheten til Oslo, som alle er så opptatt av, kom i siste rekke.

– Halvdan var alene på visning i Lofoten, med meg på FaceTime, han liksom viste rundt i huset, forteller Stine Mette Fjærdingstad.

Hun og kjæresten Halvdan Jarl «Jarlen» Laugerud kjøpte huset i Lofoten, og flytta oppover sist påske. De ville ikke lenger ha en livsstil som gjorde at de bare higet etter mer, som de forklarer. De ville ha tid. Til hverandre, til turer og til hundene.

Instagram-topper

Du drar kanskje kjensel på dem, med Instagramkontoen Stineogjarlen har de over ti tusen følgere, og de har også bloggen stineogjarlen.com.

Nettavisen og Amedia har en konkurranse om hvem som blir Norges beste på Instagram, og Stine og Halvdan går videre i knivskarp konkurranse med andre gode kandidater.

– Det er jo kult å komme høyt opp i en sånn konkurranse, det betyr jo bare at folk liker det vi gjør. Det hadde også vært kult å ha på CV-en; «Norges beste på Instagram», smiler de to.

– Instagram er jo mer og mer jobben vår, og en slik konkurranse gir en viss eksponering og noen muligheter, redegjør Halvdan.

Vinneren av Instagram-konkurransen kåres 22. desember.

Spektakulære Lofoten

– Hele ideen vår var å rigge oss for å jobbe minst mulig. Ikke fordi vi ikke liker å jobbe, men vi ønsket å fokusere på det som ga oss glede, og å ha tid. Og kanskje vi til og med kunne leve av det, sier Halvdan og fortsetter;

– Lofoten hadde dessuten mer av det vi var ute etter, litt mer spektakulært enn bare skogen. Et sted med høye fjell, havet og jakt, og ved å flytte dit kunne vi fotografere hver dag, og mye.

Og de har nok truffet blink, paret fra Drammen. De formidler livet sitt i naturen, gir tips og råd til hundehold, hund på tur, om utstyr og turgåing.

– Kanskje noen blir inspirert til å strekke seg litt. Og til å bli flinkere til å følge hjertet sitt, håper de to.

Kanskje så du dem på NRK TV i sommer, på «Monsen – minutt for minutt»? Turen i Vesterålen hadde et innslag med Stine, Halvdan og hundene.

– Det var så gøy at jeg glemte at jeg var på TV, sier Halvdan. Men litt uvant å gå i kø, sier de to som ellers tilbringer turene sine alene. Stine og Halvdan påpeker hvor viktig det er ikke å ta noen sjanser når man er på tur, og å ha godt utstyr.

– Vi skal ikke bli de søringene som må bli henta ned fra fjellet!

Hjemlengsel

Paret fra Drammen var spente på hvordan det ville gå å flytte så langt, spesielt Stine, som er veldig hjemmekjær og som startet å savne familien og vennene nesten før de hadde reist nordpå, ifølge samboer Halvdan.

– Ja, særlig mamma, vi har alltid tilbrakt mye tid sammen, men det har gått overraskende greit. Vi snakker i telefonen hver eneste dag. Kanskje flere ganger til og med, ler Stine som av og til jobber som dyrepleier i Svolvær, noe hun også gjorde i Drammen, både på dyreklinikk og hjemme på gården på Andorsrud hvor hun vokste opp. Der startet Stine Drammen Dyrehotell sammen med mamma Hanne Mette for noen år siden. Men selv om Stine ikke lenger til daglig jobber på dyrehotellet, går det fint både med firbeinte hotellgjester og med mamma.

– Det er så mange flike folk som jobber her, og dyra stortrives, sier Stine som selvfølgelig hjelper til nå mens hun er på juleferie. Det gjør også Halvdan, med luftig og turgåing med hundene og mye annet som må gjøres på et dyrehotell.

– Mange spør når vi kommer tilbake sørover igjen, men vi har flytta, vi ser ikke dette som noe midlertidig. Lofoten har blitt vårt sted, vårt hjem.

Denne artikkelen har først vært publisert hos Dagsavisen