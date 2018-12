Ingen barn ønsker seg fulle foreldre til jul

Barn merker ofte at vi voksne har drukket før vi gjør det selv. Når vi voksne tenker at det er ekstra god stemning, når vi snakker høyere, ler mer og blir røde i kinnene av oppspilthet, oppfatter barn situasjonen annerledes, skriver Randi Hagen Eriksrud.

«Hvert år ønsket jeg meg pysj og sengetøy til jul. Mamma syntes det var en koselig tradisjon, men sannheten var at gaveønsket handlet om noe helt annet: det var et påskudd for å kunne legge meg tidlig. Så fort gaveåpningen var ferdig løp jeg opp i andre etasje der jeg la på nytt sengetøy og la meg. For å slippe unna foreldrene mine sin fyll»

Dette er en sann historie. En sann historie om hvordan et barn prøvde alt for å slippe unna foreldrenes fyll på juleaften.

Alt for mange barn vil kjenne seg igjen i denne historien. Anslag fra Folkehelseinstituttet viser at 90.000 barn i Norge har en forelder som har misbrukt alkohol det siste året. Undersøkelser Respons analyse har gjennomført på vegne av oss i Av-og-til viser at fyll med barn til stede er utbredt i jula. 1 av 5 har sett berusede foreldre sammen med barn i jula, og nesten 1 av 10 sier at de har opplevd at folk har sovnet fordi de drakk for mye alkohol med barn til stede. Det er høye tall. Ingen barn ønsker seg fulle voksne til jul.

(U)lykkepromille

Barn merker ofte at vi voksne har drukket før vi gjør det selv. Når vi voksne tenker at det er ekstra god stemning, når vi snakker høyere, ler mer og blir røde i kinnene av oppspilthet, oppfatter barn situasjonen annerledes. Mange av dem reagerer på forandringen, og synes det er vemmelig og utrygt. Lykkepromillen ser annerledes ut med barneøyne.

I Av-og-til hører vi ofte fra voksne som forteller om hvordan barndommens jul ble preget av foreldrenes drikking. Det er historier om utrygghet og usikkerhet, og store vonde klumper i magen som aldri blir borte. Det er historier om små barn som må bli voksne så alt for tidlig, som må passe på småsøsken som blir utrygge og redde. Og det er historier om barn som hver jul telte hvor mange glass mammaen og pappaen drakk, og som håpet i det lengste at foreldrene i år skulle klare å stoppe før det var for sent.

Mange av disse historiene kommer fra familier der en av foreldrene hadde et langvarig rusproblem. Familier der både hverdager og juler var preget av alkohol og omsorgssvikt. Men det er også noen som forteller om vonde enkeltopplevelser. Enkelthistorier der en av foreldrene drakk for mye på juleaften. De forteller om utryggheten og usikkerheten det skapte, og de forteller om hvor dype spor det har satt. For noen av dem er enkelthistoriene så dominerende at de kaster skygger over de mange andre gode minnene de har fra barndommens juler. Det viser at det ikke bare er alvorlig misbruk og store mengder alkohol som skader barn.

Det er også mange med et såkalt «normalforbruk» som skaper ubehagelige situasjoner for barna sine. Kanskje uten at de vet det.

Hvor mange glass tåler barnet ditt?

Julaften skal være barnas festaften, spekkfull av gaver, forventninger og høytid sammen med familien. Foreldre som drikker for mye på juleaften bryter denne idyllen og risikerer å skape vonde, vanskelige opplevelser for barna dine. Ingen barn skal føle at det deres oppgave å passe på hvor mye de voksne drikker i jula, og ingen barn skal måtte ønske seg sengetøy til jula for å ha en unnskyldning til å legge seg tidlig. Derfor ber vi alle foreldre stille seg selv spørsmålet: Hvor mange glass tåler barnet mitt?