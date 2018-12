Da hun giftet seg med amerikaneren Dan Topping i 1940, åpnet det samtidig døren for at hun kunne endre statsborgerskap, noe hun benyttet muligheten til. At dette skjedde midt under den tyske okkupasjonen, ble sett på som et tegn på sviktende najonalfølelse. Først mot slutten av krigen innså Henise selv viktigheten av å engasjere seg. Men til tross for flere besøk til den norske flyskolen Little Norway i Canada, isshow for norske sjømenn i New York og pengegaver, var det for sent til å rette opp skaden.

Kikker vi i avisene her hjemme i årene før krigen, kunne man stadig lese siste nytt om Henie i Hollywood. Men etter 2. verdenskrig kan det virke som det var langt færre av dem. Da Henie kom hjem til Norge sommeren 1945, kunne man lese følgende i ukebladet Vi Unge:

«Endelig kom hun hjem til Oslo. Verdensberømt, populær og strålende kom hun til oss, mens vi enda var opptatt med å plukke ut tyskerne. Hun dro straks ut til Landøen. Selvfølgelig. Landøen er et hjem for Sonja.»

I 1946 pågikk det en heftig avisdebatt der tema var Henies krigsinnsats. Blant annet kunne man i Demokraten lese følgende:

«Norge klarte seg bra uten Sonja Henies dollars, merkelig bra får en si. Vi klarte oss også uten hennes verbale støtte. Men det er en kjensgjerning at det på et visst punkt ville vært Norge til gagn om skøyteprinsessen hadde vedkjent seg sitt fedreland i stedet for å fornekte det.»

