Ikke la deg lure: Slik avslører du datingsvindel

Rause komplimenter fra en fremmed du har kontakt med, eller familemedlemmer som endrer atferd? Her er tegnene du bør være obs på.

Nesten 300 nordmenn ble offer for datingsvindel i Norge i fjor. Til sammen ga de fra seg 164 millioner kroner.

Mørketallene er store, og tallet er bare et anslag basert på henvendelser Økokrim får.

I de mest ekstreme tilfellene på datingsvindel Økokrim har sett, sendte to ofre fra seg henholdsvis 20 og 30 millioner kroner.

– Det som har gjort størst inntrykk på meg er kvinner med små barn som ikke klarer å forsørge barna sine fordi de har blitt lurt. De har gitt fra seg så mye penger at barna ikke får mat på bordet. At barn blir dratt inn sånn - det er vanskelig, forteller svindelekspert og rådgiver i Økokrim, Anne Dybo.

Spiller på følelser

«Kjærlighetssvindel» var tidligere svært utbredt på datingsider, men har nå forflyttet seg til Instagram og Facebook.

Svindleren utgir seg for å være en annen person, og pleier kjærlighetsforholdet over tid, før de ber om penger til ulike formål.

Kvinner blir ofte offer fordi svindlerne spiller på følelser, mens menn blir offer for grådighet, forteller Dybo.

– Menn treffer gjerne en kvinne i Afrika på nett, med en onkel som har gull og som trenger support fra Norge. Noen reiser til og med ned til Afrika på bomturer.

Slik kan du avsløre svindleren

Har du kontakt med noen du ikke vet hvem er i sosiale medier eller på datingsider, bør du ifølge Økokrim være obs på disse tegnene:

Den typiske svindler:

Amerikansk eller engelsk offiser / annet innen militæret, og utplassert i for eksempel Afghanistan

Lege, gjerne også i Afganistan

Har norske aner / norsk familie

Er rett på med komplimenter, sier for eksempel hvor vakker du er også videre

Du bør reagere når personen du har kontakt med:

Må ha penger til flybillett for å besøke deg

Må ha penger for å løse seg ut av kontrakten slik at han eller hun kan besøke deg

Ber om penger til sykehusopphold etter å ha havnet i trafikkulykke på vei til flyplassen for å besøke deg

Ber om penger til barn på skole

Har fått gull av familien og trenger penger til å få fraktet det ut av landet

Endrer atferd

Det typiske offeret har mye alenetid. De forteller ingen om hva de driver med, selv om de har venner og familie.

Som regel er det de pårørende som reagerer når de ser endret atferd.

– For eksempel at de går bort fra bordet midt under julemiddagen fordi de bare må ta en telefon, eller sitter oppe mye på natta, forklarer Dybo.

Risikerer selv 1 år i fengsel

Svindelofre har også selv blitt straffet i flere tilfeller, ved å bli utnyttet og brukt som pengemulddyr.

Straffen er opptil 1 års fengsel.

DATINGSVINDEL I NORGE: 2017: 142 kvinner og 144 menn for anslagsvis 164 millioner kroner. 2016: 95 kvinner og 86 menn, anslagsvis 205 millioner kroner. 2015: 115 kvinner og 95 menn, anslagsvis 280 millioner kroner. Kilde: Økokrim

– I 2017-18 ble det avsagt 10 dommer i Norge for pengemuldyr-virksomhet, det vil si at de bidrar til hvitvasking av penger, sier Dybo.

Svindelmaskineriet består av mange celler, med flere svindlere i hver.

Cellene deler seg og sprer seg når de blir for store - over hele Afrika, Europa, England, og også til Norge.

– Økokrim jobber tett med Interpol og Europol, men vårt hovedfokus er å forebygge, og få ofrene til å slutte å sende penger, avslutter hun.

