– Julefargene påvirker smakssansene våre

Fargen på maten, på tallerkenen og på servietten vi dekorerer med kan påvirke hvordan julemiddagen smaker, sier fargeekspert.

I disse dager blir stadig flere hus og hjem åsted for omfattende pynt og dekorasjoner som skal sette oss i den perfekte førjulsstemningen, og for mage er det kombinasjonen av rødt og grønt som gjør susen.

Men også smaksopplevelsen når man satt seg ved middagsbordet julaften og fylt tallerkenen med ribbe, pinnekjøtt eller nøttestek er mottakelig for påvirkning takket være fargen på selve borddekorasjonen.

I videoen øverst i saken ser du hvordan du velger riktig farge til borddekkingen

Grønt til pinnekjøtt, rødt til dessert

Hygieneselskapet Tork har forsket på viktigheten av bevisste fargevalg for å heve smaksopplevelsen. Produkt- og markedssjef Christine S. Rød sier i en pressemelding at selv om de fleste av oss liker å tro at vi ikke lar oss så lett påvirke av farger, så er sannheten en annen.

– Smakssansene våre blir ofte lurt av det vi ser, selv om vi ikke føler det selv. Både de som driver restaurant og de som skal servere mat til venner og familie i julen kan derfor dra nytte av å gjøre bevisste fargevalg når de dekker julebordet, forteller Rød.

Grønt harmoniserer for eksempel med gult, og derfor kan en grønn serviett, tallerken eller duk egne seg til pinnekjøttmiddagen med kålrotstappe. Rødt skal derimot redusere bitterhet og gjøre at maten smaker søtere. Altså kan en rød serviett være et godt valg til juledesserten for å gjøre den søtere og mer smakfull.

Les også: Undersøkelse: Fire av ti føler kjøpepress i julen

(Saken fortsetter under)

Fargekombinasjoner til mat og borddekking har betydning for hvordan selve retten smaker. Fotp: Tork/LinStyle

Kan endre smaksopplevelsen

Det amerikanske tidsskriftet Journal of Food Science har også forsket på hvordan farger påvirker smakene våre. De eksperimenterte blant annet med å servere folk drinker med feil farge, hvilket også gjorde at de forvekslet drinkens smak. En av drinkene med kirsebærsmak ble farget oransje, og ble dermed oppfattet som en appelsindrink, mens en kirsebærdrink som var farget grønn, ble oppfattet å smake som en limedrink.

– Farger påvirker oss mer enn vi aner og er faktisk det sterkeste ikke-verbale kommunikasjonsverktøyet vi har. Farger kan både endre vår opplevelse av smak og temperatur, i tillegg til å fremkalle de fleste følelser i oss, forteller fargeekspert Dagny Thurmann-Moe i en pressemelding.

– Er man bevisst på fargebruken under julemiddagen, på blant annet servietter, duker eller porselen, kan man både framheve smaksopplevelsen og påvirke hvor mye eller lite vi spiser, avslutter hun.