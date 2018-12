Spør psykologen: Mye av det mannen min liker har ikke noe med kjærlig sex å gjøre

Kvinne i 40-årene er bekymret for at mannen ser på porno, som gjerne inkluderer gruppesex, og spør psykolog Danielle Legland om råd.

Hei,

Mannen min er ofte innom sexsider på internett. Han liker også filmer, bilder, chatting med unge jenter og han ser mye på bilder fra kjente sexfotografer. Jeg tror også han har gått på noen dates. Mye av det han liker har ikke noe med kjærlig sex å gjøre. Det er mye såkalt «gangbanging».

Tar jeg opp dette med han, blir han sint og sier at jeg overreagerer. Jeg synes hans reaksjon er vond. Hva skal jeg gjøre?

Han var utro mot ekskona, og jeg blir veldig usikker på hva han egentlig holder på med. Vi har ingen felles barn, men jeg har en sønn fra før.

Kvinne (40-49)

Psykolog Danielle Legland svarer:

Hei,

Takk for ditt spørsmål.

Ut i fra spørsmålet ditt forstår jeg at du er bekymret over mannen din sine pornovaner. Jeg håper jeg kan berolige deg litt når det gjelder akkurat det.

Danielle Legland er ABC Nyheters nye psykolog. Foto: Kathleen Buer / ABC Nyheter

Å se på porno er helt normalt, uavhengig om man er i et parforhold eller ikke. For majoriteten av oss er dette helt ufarlig, og kan faktisk også bidra til økt tilfredsstillelse med eget sexliv. Videre er pornosurfing som regel ikke et utrykk for misnøye med det man har, dersom man er i et parforhold. Det er dessuten sjeldent sjeldent direkte samsvar mellom hva man tenner på når man ser på porno og hva man ønsker å gjøre i «det virkelige liv» eller med sin partner.

Porno kan således være et trygt utløpssted for seksuelle fantasier. Jeg tror ikke pornobruk i seg selv er en risikofaktor for utroskap.

Hvis du likevel kjenner at dette er vanskelig for deg å forstå, og ikke minst leve med, blir dere nødt til å snakke om det. Det er ikke så unaturlig at han reagerer med sinne når dette blir tatt opp, da det å bli konfrontert med pornovaner dessverre kan være skambelagt. Seksuelle fantasier og pornobruk regnes dessuten for å være privat, og det er ofte ikke noe vi ønsker at andre skal vite (ei heller snakke) noe om. Det er derfor viktig at dette tas opp på en respektfull måte, og at du heller fokusere på dine følelser fremfor at han gjør noe feil. Du kan også stille deg mer undrende til dette: Er det eksempelvis noen måte dere kan møtes på midten her? Er det noe du kan inviteres inn i?

Det som derimot bekymrer meg mer er at han er aktiv på datingssider og chatter med andre. Dette havner i en annen kategori i min bok, da det innebærer direkte kommunikasjon med et annet menneske, og således ikke kan regnes som en «privat syssel». I noen parforhold er dette uproblematisk, men da må det være enighet rundt det.

Hans tidligere utroskap kan bidra til en underliggende usikkerhet hos deg som får gode vekstforhold i dette.

Ytterligere utfordrende kan det bli at atferden vår kan jobbe mot oss når vi er bekymret for noe som dette. Det kan oppstå en dynamikk hvor du egentlig er bekymret, men heller uttrykker mistenksomhet. Hans motsvar kan være å trekke seg unna. Dermed forsterkes atferden du i utgangspunktet vil unngå.

Du sier han ofte forteller deg at du overreagerer når du tar opp noe rundt disse tingene. Det er enkelt for oss mennesker å bruke det som en forsvarsfrase, da det flytter fokus over på den andre part og deres «svakheter». Slike forsvarsfraser benyttes ofte når man føler seg trengt opp i et hjørne, så det er viktig å legge til rette for en rolig samtale hvor han også får sagt sitt.

Mitt råd til deg er at du sier noe om hva det gjør med deg følelsesmessig at han er på datingsider, at du har rett til å ha disse følelsene, og videre tydeliggjør hvor grensene dine går. Sistnevnte må du finne ut av for deg selv først.

Lykke til videre, jeg håper det løser seg på en god måte for dere.