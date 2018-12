Et par tvillinger – to forskjellige fedre

Toeggede tvillinger med to forskjellige fedre er tema i en ny romantisk komedie, men forekommer også i virkeligheten.

Constance Wu fra den kommende romantiske komedien «Crazy Rich Asians», er i forhandlinger om å bli hovedperson i en ny romantisk komedie. Karakteren er litt naiv, en vanlig trope i sjangeren.

Men denne naiviteten vil føre til det jeg er temmelig sikker på at vil bli en ny klassisk komplikasjon i romantiske komedier: Toeggede tvillinger med to forskjellige fedre.

– Det høres litt ut som Mary Poppins, sier obstetrikeren Michael Carroll, forsker ved universitetet Manchester Metropolitan og selv far til to eneggede tvillinger. Han forklarer at fenomenet forekommer når en kvinne føder tvillinger med to forskjellige biologiske fedre. Mulighetene for komiske forviklinger bør være store: feiltakelser om identitet, tvillinger som ser svært forskjellige ut (som Arnold Schwarzenegger og Danny DeVito i filmen Twins), og rivaliserende beilere.

Vanligere hos dyr



Selv om det sjelden forekommer hos mennesker, er tvillinger med forskjellige fedre vanlig hos hunder, katter og kyr, forklarer Carroll.

– Hundyr parer seg med flere hanner, og dette øker sjansen for at de får flere barn. Mennesker er på sin side ikke like gode til å formere seg, forklarer Carroll.

Hvordan skjer dette hos mennesker?

Det er to måter det kan skje ved samleie, ifølge styreleder for Foreningen for klinisk embryologi, Jason Kasraie.

En måte er at kvinnen slipper to egg på samme tid. Spermier kan overleve noen få dager i kvinnens reproduksjonssystem, der de ligger på lur i livmoren eller eggleder. I slike tilfeller kan det være mulig å ha sex med en kommende far før eggene slippes, og den andre kort tid etter eggløsningen.

En annen mulighet er at kvinnen slipper to egg med få dagers mellomrom, men i samme syklus.

Sjelden



Uansett er det «ekstremt sjelden», sier Carroll.

– Det er en av flere rariteter som kan skje i samme syklus.

En sædcelle legger uansett ut på en krevende ferd. Sannsynligheten for at to spermier fra to forskjellige fedre lykkes i å befrukte hvert sitt egg i en og samme måned er svært lav.

Kasraie har funnet to studier av fenomenet, begge fra tidlig 90-tall. En av forfatterne hevder at 1 av 400 par toeggede tvillinger passer denne beskrivelsen, mens den andre studien anslår fenomenet til 1 av 13.000 farskap. Begge deler fremstår nærmest som gjetninger. Kasraie sier at vi foreløpig ikke kan vite nøyaktig antall, da det har vært lite forskning på feltet.

De fleste tilfellene blir kjent først hvis farskap trekkes i tvil og det gjennomføres en DNA-test.

