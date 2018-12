– Ville blitt knust om barna mine hadde fått dette

Denne «julegaven» ønsket noen å gi vanskeligstilte barn gjennom hjelpeorganisasjon i Rogaland.

Hver jul mottar hjelpeorganisasjonen Hjelp oss å hjelpe Rogaland haugevis av gaver fra privatpersoner som ønsker å gi en oppmerksomhet til vanskeligstilte familier. Men ikke alle har en god tanke bak: Enkelte gir rett og slett søppel, skrev Rogalands Avis i fjor. Organisasjonen må derfor åpne opp alle gaver før de kan gi dem videre.

Nå gjentar historien seg. I går kveld la den frivillige organisasjonen i Sandnes ut et innlegg på Facebook-siden med bilde av en «gave» som de nylig pakket opp. Bildet viser et pappbeger med en åpnet kondompakke, et kondom og følgende beskjed skrevet på en lapp:

«Disse skulle moren og faren din brukt, når dem likevel ikke har råd til å kjøpe gave til deg!»

Mandag morgen har innlegget allerede skapt stort engasjement med nesten 260 delinger på Facebook og over 200 kommentarer.

«Det må være noe alvorlig galt med slike folk... At virkelig noen kan gjøre slike ting mot andre mennesker!», skriver en av dem i kommentarfeltet.

«Uff a meg. At noen virkelig kan gjøre dette. Forferdeligt og sårt. Tenk om et barn hadde lest den meldingen», skriver en annen.

– Ville blitt knust

Den såkalte gaven ble lagt i en av de mange handlevognene som Hjelp oss å hjelpe Rogaland har fått lov til å plassere i dagligvarebutikker i hele regionen. I dem legger folk både julemat, gavekort, og også innpakkede gaver.

– Vi har tidligere hatt enkelte negative erfaringer med innpakkede gaver, og vi må derfor sjekke hva som er inne dem. I dette tilfellet var det en Pringles-boks, men den var litt for lett til å være chips. Vi valgte derfor å pakke den opp, og da så vi dette innholdet, sier Trine Langeland, leder i Hjelp oss å hjelpe Rogaland til RA.

Selv reagerte hun med sinne da hun oppdaget kondomet med den tilhørende beskjeden.

– Jeg tenkte: Hadde det vært min sønn som hadde fått dette, så ville jeg blitt knust. Det er ikke greit å gjøre sånt, og derfor la jeg dette innlegget ut. Det gikk personlig inn på meg, sier hun.

Kan slite psykisk

Den frivillige organisasjonen «Hjelp oss å hjelpe Rogaland» samler hvert år inn julegaver til vanskeligstilte barn. Bildet er fra lageret deres i Sandnes i fjor hvor organisasjonen oppbevarer de mange gavene som deles ut før jul. F.v.: Trine Langeland (f.v.), Anette Årvik og Tone Holgersen. Foto: Caroline T. Gilje

På Facebook har enkelte kritisert at hun har valgt å legge ut bildet og påpeker at giveren nå får mye oppmerksomhet for ugjerningen.

– Det kan godt hende at det ikke var riktig av meg å gjøre dette, men jeg mener også at folk trenger å se at det ikke bare er godt som gjøres i julen, sier hun til RA.

– Hvorfor tror du enkelte gir «gaver» som dette?

– Jeg vet ikke. Kanskje er det gjort i ondskapsfull hensikt, kanskje er det noen som selv trenger hjelp og sliter psykisk. Det kan være så mange grunner, sier Langeland.

Stor giverglede

Den frivillige organisasjonen har i år utplassert nesten 70 handlevogner og juletrær i Rogaland hvor folk kan donere gaver til vanskeligstilte familier. Det er en tredobling fra i fjor. Til sammen regner de med å hjelpe mellom 100 og 200 familier til jul i år, og i all hovedsak gir folk fine og brukbare ting, erfarer Langeland.

– Generelt opplever vi at givergleden er stor og den tar seg opp hvert år. Vi er supertakknemlige for alle som bidrar, sier hun.

