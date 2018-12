Gjorde unikt funn av 9000 år gammel maske

Det er kun gjort funn av femten slike masker rundt om i verden tidligere. Men denne masken er i en sjelden særstilling.

Masken, som for tiden blir studert av eksperter fra Israel Antiquities Authority (IAA) og Geological Survey of Israel, ble funnet for flere måneder siden i fjellene sør for Hebron på Vestbredden. Den er laget av rosa-gul kalkstein og formet med steinredskaper til å ligne et menneskelig ansikt.

– Det vi ser her er en steinmaske som daterer seg tilbake til nyere steinalder for 9000 år siden. Den er laget av stein, blitt polert og er perfekt, sier Ronit Lupu ved IAA i videoen du kan se øverst i saken,

– Den har kinn og nese. Det er til og med blitt boret hull til øynene, sier forskeren mens hun drar fingrene over masken. Hun snur på den og viser frem hull som kan ha gjort det mulig å feste den til hodet eller til en stolpe.

Masken skriver seg fra perioden som kobles opp mot jordbruksrevolusjonen, en tid der mennesket skiftet ut jaktsamfunnet til fordel for plantedyrking og dyrehold. Samtidig ser forskerne en endring i sosiale forhold, der religiøs og rituell aktivitet økte i aktivitet.

– Funn av rituelle gjenstander fra denne perioden inkluderer skulpturer, masker og andre objekter som har menneskelig form, sier Omry Barzilai, direktør for IAA, til The Jerusalem Post.

Ronit Lupu forklarer hvorfor denne masken er et unikt arkeologisk funn.

– Det er enda mer uvanlig at vi vet hvilket sted den kommer fra. Det faktum at vi har informasjon om det bestemte stedet der masken ble oppdaget, gjør den mye viktigere enn de fleste andre masker fra denne perioden som vi for øyeblikket kjenner til, forklarer eksperten.

Så langt er det blitt gjort femten maskefunn rundt om i verden, men kun to av dem er gjort i arkeologisk sammenheng. De resterende befinner seg i private samlinger, hvilket gjør det langt vanskeligere å finne ut kilden til maskenes opprinnelse.