Ja, du kan klage på naboens julelys

Synes du det blir vel i overkant med blinkende julelys hos naboen dag og natt i fem-seks uker i strekk? Da kan du sende inn protest, men resultatet avhenger av hvordan du bor.

Mange synes noe av det hyggeligste med julen er å kunne pynte balkonger, husvegger og tak med rikelige mengder utelys. Og jo lenger ut man kommer i desember, jo flere julepyntede hus får du øye på.

Men hvis du synes naboen overdriver julestemningen, har du faktisk lov å klage på overdreven lysbruk.

– Det finnes ingen lover og ordensregler som handler konkret om dette med julelys. Men eierseksjonsloven og borettslagsloven har generelle regler som sier at boligen ikke må brukes på en slik måte at det er til urimelig ulempe for naboen, sier advokat Henning Lauridsen i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).

– Vanlig vei er å gå til styreleder og klage sin nød. Det beste er likevel å snakke med naboen direkte. Da kan du for eksempel få til en ordning der lysene slokkes ved 10-11-tiden om kvelden når folk skal legge seg.

Fungerer ikke det, bør du gå til styreleder og legge fram saken. Borettslaget må kunne påpeke pynting som er til ulempe for naboer og finne en ordning.

Det er verdt å merke seg at dersom du bor i privat enebolig, så er det mer kronglete å få medhold i klager som dreier seg om naboens julelys. Nabolovens paragraf 2 slår riktignok fast at ingen må ha noe eller gjøre noe som er urimelig til skade eller ulempe for naboen.

– Det skal mye til før den paragrafen kan anvendes på julelys. Det er tettheten til naboene som teller. Med god plass mellom husene skal det godt gjøres å få medhold i en klage på at julelysene på naboeiendommen er sjenerende, avslutter Lauridsen.

