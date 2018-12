Er det rødt farenivå for mannen?

Mannen er i krise, og konsekvensene vil koste samfunnet dyrt. Det er budskapet fra Mannsforums feiring av den internasjonale mannsdagen.

Tydeligst var han som kanskje følte seg minst komfortabel med å være der:

– Ingen har noensinne brydd seg om unge menn, sa psykologiprofessor Leif Edvard Ottosen Kennair til de rundt 50 menneskene som var samlet på et lite rom på Litteraturhuset i Oslo mandag.

Kennair var på plass som forsker, ikke aktivist, noe han var nøye med å understreke.

Men, sa han, det er mye av dette som er akademisk interessant.

Som at 21 prosent av 15 år gamle gutter i Norge leser for dårlig til å kunne forstå en vanlig tekst, og at 68 prosent av elevene med spesialundervisning i norsk skole er gutter.

– Og at dette ikke utløser en reaksjon, sa Kennair.

Men det er ikke nytt at unge menn ikke har samfunnets omsorg, viste han på plansjene sine:

Historisk har mellom 20 og 60 prosent av unge menn mistet livet til krig og vold.

For hver mann som har fått barn, har 17 kvinner blitt mor i historisk perspektiv.

Få «merkelige ender»

Det sirkulerte en tegning på sosiale medier denne uka. Den er delt i to, der den øverste delen viser folketomme gater og datoen 19. november. Nedre del viser en stor folkemengde, under datoen 8. mars. Flere menn har snakkebobler på den nedre delen, der de klager over at bare kvinner har sin egen dag, at det ikke finnes en mannsdag.

Men det gjør det altså. 19 november er den internasjonale mannsdagen. I sakens anledning inviterte Mannsforum til konferanse om «menn, fedre og gutters livsutfordringer».

Mannen i Krise: Leder i Mannsforum, Guttorm Grundt, lurte på den internasjonale mannsdagen om «hva skjedde (ikke) med statlige utredningers forslag til likestilling for menn og fedre?»

Fire timer med foredrag etterlot ingen tvil: Mannen sliter. Og det er mye «feministstatens» skyld.

Men selv om en mann i publikum spurte journalisten om det var en belastning å bli observert i denne forsamlingen, for, som han sa; man forventer jo en andel «odd ducks» i en slik gruppe: Dette var ikke et seminar for skrullete menn som hater kvinner, selv om de nok også var representert. Det var snarere et seriøst forsøk på å sette manneproblemer under debatt.

Og problemer er det nok av, selv om unge menn i Norge anno 2018 ikke er kanonføde for krigende konger og generaler. Menn topper selvmordsstatistikken, har mest rusproblemer, topper trygdestatistikken, faller av i skolen, taper nesten alle tvistesaker om samvær med barna mot mor.

Porno, ikke sex

Det siste er selve eksistensgrunnlaget til Mannsforum. De fleste av medlemmene «har opplevd diskriminering av fedre fra det kvinnedominerte statlige oppvekstapparatet», heter det i egenomtalen.

Det er morspresumsjonen som er utfordringen. At det i rettsstaten Norge legges til grunn at mor er best skikket til å få barna etter samlivsbrudd, nesten uansett.

Alt dette lærer vi fra foredragsholderne og den påfølgende paneldebatten. Men det ligger mest under som et premiss, for dette er gammelt nytt for de fleste i den lille salen. Leder Guttorm Grundt brukte sin taletid til å spørre hvorfor statlige utredninger av mannsrollen, for 30 og ti år siden, ikke har blitt omsatt i handling. Han endte med å presentere et «Mannifest 2020», med ni punkter om kjønnsnøytralt ekteskap, likeverdig foreldreskap, likhet for loven og en skole som er bedre tilpasset gutters behov.

Hvor er alle helter hen: Psykiater Dag Furuholmen, nestleder i Mannsforum, ba alle menn om å innta en mentorrolle for unge gutter. Det trengs sårt, sa han.

Psykiater og nestleder i Mannsforum, Dag Furuholmen, snakket om hvor alvorlig det er at gutter sliter på skolen og mange ikke lenger har positive mannlige rollemodeller i livet sitt. Dessuten: Boktitler som «The End of Men» og tilsvarende fra amerikansk debatt.

– Jeg lurer på hva som hadde skjedd om vi snudde på den, og sa «The End of Women», sa han.

Menn som aldri vokser opp men bor hjemme i kjelleren til mor og velger porno i stedet for sex. Menn som ikke har en grunn til å vokse opp. Menn som mangler positive modeller.

Det er alvor, sa Furuholmen.

Samfunnets overlevelse

Det føltes nesten helt selvfølgelig etter alt dette når styremedlem Jan Olav Flottorp, «Mannsforums egen husfilosof», slo fast at manglende vilje til å løse mannens utfordringer truer selve velferdsstaten. Han viste til at en mann går 54.000 kroner i pluss i velferdsregnskapet hvert år, mens en kvinne koster 99.000 årlig.

– Det finnes gode grunner til det, som barnefødsler, sa Flottorp.

Men, sa han: Tukler vi med «motoren som driver samfunnet»? Han siterte den amerikanske sosialpsykologen Roy Baumeister, som i boka «Is There Anything Good about Men» beskriver hvordan unge menn hele livet vil få høre at de er svin, uten relasjonell kompetanse, undertrykkende og fulle av voldelige tendenser, at de nyter store fordeler og likevel er underlegen kvinnen i stort og smått.

Men en dag vil samfunnet trenge at mannen stiller opp. Vil han bidra?

«Kulturens framtid avhenger av svaret», siterte Flottorp fra Baumeisters bok.

