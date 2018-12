Spør psykologen: Jeg har følelser for en ung, kjekk gutt på jobben

Kvinne i 30-årene har forelsket seg i en yngre kollega og spør psykolog Danielle Legland om råd.

Hei,

Jeg er en 36 år gammel dame som har blitt kjent med en 21 år gammel gutt på jobben. Vi flørter og har det utrolig gøy sammen. Han sier han har hatt følelser for meg i ett år. Han vil gjerne at jeg skal betale når vi skal finne på noe, som kino og tur til Danmark. Denne situasjonen er veldig vanskelig for meg. Jeg er gift, men jeg får ikke denne gutten ut av hodet mitt. Hva skal jeg gjøre?

Kvinne (36)

Psykolog Danielle Legland svarer:



Hei,

Takk for ditt spørsmål.

Du har altså forelsket deg i en annen mann enn din ektemann, og du får han ikke ut av hodet. Dette er vanskelig, og det høres slitsomt ut å på den ene siden være forelsket i din kollega, og på den andre siden gå rundt med følelser og tanker jeg vil anta er dårlig samvittighet og grubling over hva du skal gjøre. Du skriver ikke noe om hvordan ekteskapet ditt fungerer, hvilket gjør det mer utfordrende for meg å svare deg. Jeg skal gjøre mitt beste.

Forelskelse er som regel deilig å kjenne på og vi får tilgang til hormoner som gjør oss nærmest euforiske. Forelskelse kan også dessverre også «lure oss litt». I alle de deilige hormonene som frigis mister vi evnen til å tenke analytisk og logisk, og det kan derfor være vanskelig å ta veloverveide valg for deg.

Danielle Legland er ABC Nyheters nye psykolog. Foto: Kathleen Buer / ABC Nyheter

Dette er det viktig at du vet, slik at du ikke tar en umoden avgjørelse du kan komme til å angre på. Kan det være at du søker etter noe i en annen, fordi du mangler disse egenskapene din egen partner? Du skriver at han har hatt følelser for deg i ett år. Kanskje er det godt å bli anerkjent på en romantisk måte og bli begjært? Mangler dette i ekteskapet ditt? Klarer du å sette ord på hva du behøver fra mannen din og kommunisere dette kan dere være et godt stykke på vei. Parterapi her også en fin og nøytral grunn å kunne snakke om disse tingene.

Videre presiserer du at du er 36 år, og mannen du er forelsket i er 21 år. Det er i økende grad mer vanlig at kvinner søker yngre menn, og den boksen vi samfunnet klassifiserer som et «normalt forhold» begynner å bli mer romslig. Det er likevel ikke til å komme utenom at dere mest sannsynlig er på ulike stadier i livet, hvilket også kan føre til at man har ulike ønsker og tanker om hvordan man vil ha det. I deres relasjon er et konkret eksempel på dette at han ikke har god råd, men samtidig ønsker å gjøre morsomme ting. Slik jeg ser det er ikke dette en voksen og ansvarlig måte å leve livet sitt på. Jeg reagerer også på at du skriver at han vil at du skal betale, som om det er en forventning.

Personlig ville jeg ikke trivdes med den rollen.

Mitt råd er kort oppsummert: Kjenn ordentlig etter om dette er et symptom på noe du mangler i ditt eget ekteskap. En måte å få en «pause» fra forelskelsesrusen slik at du kan tenke rasjonelt, er å trekke deg litt tilbake fra kollegaen din. Med avstand kan selve forelskelsen avta, og det kan bli lettere å ta et valg. Faller valget på at du vil bli i ekteskapet ditt anbefaler jeg parterapi på det varmeste for dere.

Er det derimot en så sterk kjærlighetsrelasjon til din kollega vil du måtte ta et annet type valg; nemlig å skille deg. Videre må det en forventningsavklaring til mellom deg og kollegaen din om hvordan dere ønsker å ha det i livet deres, hvor også tanker om økonomi blir luftet.

Det er ingen god løsning å fortsette som før. Ikke for deg, ikke for din kollega, og ikke for din mann.

Jeg ønsker deg lykke til!