BBC «Dynasties»: – Som villmarkens svar på «House of Cards»

I en ny naturdokumentarserie fra BBC er vi vitne til maktkamp, intriger og voldsomme kuppforsøk hos våre nærmeste slektninger. Men det er menneskets gulltørst som kan få fatale følger for sjimpansene.

På papiret kan følgende høres ut som handling hentet fra TV-serier som «Dynastiet» og «Game of Thrones», eller en generell beskrivelse av det som skjer i politikkens nådeløse kulisser:

«Territoriet er kontrollert av en sterk og fast bestemt leder – en alfahann kjent som David. Hans styre gir ham det beste av alt, men han kan ikke stole på noen. Han er omgitt av rivaler som står klare til å drepe ham og overta kronen hans. Dette er en historie om makt, politikk og kampen for å overleve.»

Men det er ikke et menneske det her er snakk om. David er en stor og mektig sjimpanse som står fremfor sitt livs tøffeste tid som gruppens øverste leder, der de rette allianser kan være det som får pendelen til å svinge hans vei.

Maktkamp i varme omgivelser

I «Dynasties» følger vi historien til fem av verdens mest kjente, men også truede dyrearter: Sjimpanse, keiserpingvin, løve, hyenehund og tiger. Serien avslører kompleksiteten av makt, rivalisering og ømhet i dyrenes forhold til hverandre.

I første episode tas vi med til skogene sørøst i Senegal, nærmere bestemt Fongoli Research Project i Kedougou-regionen.

Sola har stått opp i horisonten og dronekameraet glir over mektige, frodig landskap der det meste av vidstrakte sletter og fjell er dekket av skoger med grønne trekroner. Landskapet er helt på grensen av hva sjimpansene kan overleve: Gjennomsnittstemperaturen her ligger på 40 plussgrader, og lange tørkeperioder legger ekstra press på dyrenes vannbehov.

Det er i disse omgivelsene David har kjempet seg opp til å bli sjimpanseflokkens eneveldige hersker.

David ble alfahann allerede som tenåring og har derfor raskt steget til øverste lag av flokkens hierarki. Foto: BBC NHU

– Gjennom tett kontakt med forskere over hele Afrika, identifiserte vi en gruppe sjimpanser i Senegal som vi følte sto fremfor et viktig vendepunkt. I sjimpansenes samfunn har ikke alfahannen makten i mer enn maks tre år før han blir nedkjempet, og for David var det nå gått tre år, forteller episodens regissør og produsent, Rosie Thomas, til ABC Nyheter.

– Tidligere hadde David kunnet regne med hjelp fra broren som hadde kjempet mange kamper for å holde David på tronen. Men broren forsvant like før vi begynte å filme. Dette gjorde David isolert og sårbar for de andre hannene som presset på fra siden. I tillegg var det flere hanner enn hunner i denne flokken, hvilket betød økt konkurranse når hunnene kom i brunst.

– Den fødte leder



Mer enn 300 dager tilbrakte filmteamet ute i villmarken for å filme det som til slutt er blitt 50 minutter med film. I starten måtte de følge så mange av hann-sjimpansene som mulig ettersom det var uklart hvem av dem som ville komme til å utfordre David.

– Så begynte Luthor og Jumpkin å tre frem. Da fokuserte vi på disse tre for å kunne sikre oss de beste opptakene i forkant av de dramatiske hendelsene som vi følte oss sikre på at ville komme.

En voksen sjimpanse viser frem styrke og størrelse ved blant annet å trekke med seg stokker og kaste steiner. Foto: BBC NHU

Thomas beskriver alfahannen David som utrolig karismatisk.

– Han har karakter og massiv tilstedeværelse – han ser ut som den fødte leder. Han sto alltid med hodet ned, med et stødig blikk festet oppover. Alle sjimpansene i gruppen var herlige, men David hadde noe ved seg. Jeg kunne ikke laget en film om noen andre sjimpanser enn David.

Følte seg aldri i fare

Den trykkende spenningen som ligger over sjimpansegruppen, forløses til slutt av et voldelig kuppforsøk der vi er vitne til massiv slagkraft, kasting av steiner, høye skrik og flekking av skarpe tenner.

Produsent og regissør Rosie Thomas. Foto: BBC NHU

Filmcrewet var selv aldri i fare for å bli angrepet av hissige hanner på krigsstien.

– Vi lærte raskt å tyde signalene når ting var i ferd med å «ta av», du kunne formelig føle at det lå anspenthet og spenning i luften. Da trakk vi oss tilbake og brukte heller litt lengre kameralinse, forteller Thomas før hun fortsetter:

– Jeg følte meg aldri truet av dem, på noe som helst tidspunkt. Samtidig mener jeg det er sunt å kjenne på litt frykt for da holder du klokelig avstand når alvoret drar seg til.

– Ingen ting vi kan gjøre

Naturen er nådeløs, der det er den sterkes rett som gjelder. For en naturfotograf er det ifølge Thomas essensielt å ikke gripe inn, uansett hva man er vitne til.

Filmcrewet tilbakela mer enn 2400 kilometer mens de filmet David og flokken hans. På en enkelt dag kunne de tilbakelegge 24 kilometer. Foto: BBC NHU

– Det er alltid vanskelig å se brutale scener utfolde seg uten å gripe inn underveis. Men det er ingen ting vi kan gjøre. Vi er der for å observere og dokumentere. Forskerne som har studert disse dyrene i årevis, holder seg hele tiden på sidelinjen. Vi kan ikke gripe inn i deres samfunn fordi det er slik denne gruppen med sjimpanser fungerer. Det ville være det samme som å skape en falsk manipulasjon.

– Dessuten kan sjimpanser være utrolig aggressive og de er svært sterke. Hvis jeg hadde nærmet meg en skadet ape fordi jeg ville pleie den, så ville den gått til angrep på meg.

Som hentet fra såpeserier

BBC-produsenten forteller at hun har forsøkt komme inn i Davids hode og se verden slik han ser den. Hun mener vi som mennesker ikke kan unngå å se oss selv i sjimpanser.

– Noe av det som virkelig ble en åpenbaring for meg mest mens vi filmet, var å se hvor komplisert sjimpansesamfunnet er bygget opp. De er smarte, de er politiske, alt er svært kalkulert og ingen ting blir gjort gratis uten bakenforliggende motiver. Du kan se politikk fra hele verden bli gjenspeilet og utspilt på slettene i Afrika. Det er som villmarkens svar på «House of Cards» og «Game of Thrones».

Kameramann John Brown filmer sjimpanser som er på vandring gjennom landskapet. Foto: BBC NHU

Thomas forteller at episoden om sjimpansene, i likhet med resten av «Dynasties», serverer den usminkede virkeligheten som dyrene lever i.

– Vi ønsket å gjøre publikum klar over hva som faktisk skjer i villmarken i India, Afrika og Antarktis. Jeg synes det er utrolig å tenke på hvordan dyrene lever på daglig basis.

Trues av økt befolkning



Mennesket er fraværende i historien om David og hans sjimpanser, til tross for at apeflokken holder til utenfor nasjonalparkens beskyttende grenser. Apenes territorium er massivt i omkrets, og sivilisasjonen har sneket seg stadig tettere innpå.

– Ettersom territoriet er så stort, omfatter det blant annet dyrket mark, noen gårder og enkelte små landsbyer. For Davids del er de ikke i umiddelbar fare, de har levd side om side med mennesker i flere tusen år og foreløpig er det lite med gruvedrift i området. Men menneskets jakt på gull er en reell og meget alvorlig trussel vi må ta på alvor.

Hvert år risikerer David å miste store deler av territoriet sitt til skogbranner. Foto: BBC NHU

Dersom det skulle bli funnet gull på Davids område og de store selskapene rykker inn, blir situasjonen en helt annen, forteller Thomas.

– Sjimpansene i Vest-Afrika har gått ned med 80 prosent på bare 25 år. Den største nedgangen tror jeg har vært i Elfenbenskysten. Den store trusselen er ødeleggelse av habitat – delvis på grunn av landbruk og delvis på grunn av gruvedrift. Så selv om Davids gruppe i skrivende stund ikke er direkte påvirket, er menneskets hunger etter gull en konstant trussel som henger over dem.

På det tidspunktet BBC filmet David, hadde han hersket over den aktuelle sjimpanseflokken mye lenger enn noen alfahann hadde gjort før ham. Foto: BBC NHU

Drept av kuppmakere



Hva skjedde så videre med David, etter at filmingen tok slutt i juli 2017?

Den karismatiske alfahannen fikk beholde tronen gjennom den påfølgende regntiden. Men da tørken vendte tilbake, gjennomførte Luthor et nytt kuppforsøk. En natt i februar gikk kuppmakerne til angrep, og denne gangen ble det for mye for David som døde av skadene han pådro seg.

I dag er det Luthor som er flokkens leder og nyter gleden av å ha førsterett til den beste maten og kunne parre seg med hunnene. Men som sin forgjenger er også Luthor omgitt av rivaler som står klare til en dag kaste ham og overta rollen som apedynastiets alfahann.