Trebarnsmor til tre lungesyke barn:

Trebarnsmor Bettina Lindgren reagerer sterkt på at hun må dra i høring for tredje gang for å forsøke å hindre at hun kan miste pleiepenger for sine tre lungesyke barn.

– Det er fryktelig unødvendig at vi må sitte for tredje gang og forklare det samme om igjen, sier Bettina Lindgren i Pleiepengeaksjonen. Hun har tre barn på fem, seks og syv år, som alle har alvorlig lungesykdom, og mandag kveld måtte hun og flere andre småbarnsmødre i Pleiepengeaksjonen reise i høring om pleiepengeordningen i Stortinget. I dag er det slik at man har en kvote på 1.300 dager hvor man kan få pleiepenger for alvorlig syke barn, men utover denne perioden får man ikke mer pleiepenger. – Det regjeringen gjemmer seg bak er at de hevder det finnes en unntaksregel som gjør at man får pleiepenger utover kvoten, men denne regelen er streng og snever, fordi varig syke barn er unntatt, sier Lindgren. Les også: Sikrer foreldre med alvorlig syke barn Tidsbegrensning Bettina Lindgren i Pleiepengeaksjonen. Foto: Privat / Dagsavisen Unntaksbestemmelsen regjeringen har innført kan bare gi forlengelse uten tidsbegrensning på pleiepenger, men det gjelder kun gjelder ved ny sykdom. Det vil si at barn med varig sykdom ikke faller inn under unntaksbestemmelsen. – Det betyr at den dagen vi har brukt opp kvoten vil jeg bli tvunget til å velge mellom tak over hodet og mat på bordet og mine barn. Da lurer jeg lurer på hvor jeg skal gjøre av barna og den intensivavdelingen vi har i hjemmet. Skal vi bo på gata eller måtte ta inn på et herberge? spør Lindgren. – Vi er lei av regjeringens tåkelegging Hun understreker at foreldre som pleier barna hjemme sparer staten for store pengesummer hver dag. – Vi er lei av regjeringens tåkelegging og trenering i denne saken. Vi er positive til at flere får rett til pleiepenger, men det kan ikke gå på bekostning av av de aller sykeste, de langtidssyke og døende barna, sier hun. Les også: Pleiepengeordningen: Får telefoner fra fortvilte foreldre

