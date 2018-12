Olivier Giroud: – Fotballen er langt unna å akseptere åpent homofile spillere

Chelsea-spissen mener fotballen har en lang vei å gå.

Olivier Giroud snakker om fotballkulturens utfordringer knyttet til homofili i et intervju med den franske avisen Le Figaro.

32-åringen sier blant annet at fotballen er langt unna å akseptere åpent homofile spillere.

– Jeg kan forstå engstelsen og vanskelighetene med å komme ut. Det er en reell utfordring når man har jobbet med seg selv i flere år, sier Giroud, som til daglig spiller for den engelske storklubben Chelsea.

Ifølge Dagbladet, som først omtalte saken, er det kun to nåværende fotballspillere i verden som har stått frem som homofile, svenske Anton Hysén og amerikanske Collin Martin.

– Umulig å være homoseksuell i fotballen



Den tidligere tyske spilleren, Thomas Hitzlsperger, stod fram som homofil i 2014. Dette gjorde han etter at han hadde lagt opp. Hitzlsperger spilte 52 landskamper for det tyske landslaget i løpet av sin karriere, og spilte blant annet for klubber som Aston Villa og Stuttgart.

Giroud ble i sommer verdensmester med Frankrike. Foto: Franck Fife / AFP

– Jeg ble svært følelsesladd da jeg så at Thomas Hitzlsperger kom ut i 2014. Det var da jeg ble overbevist om at det er umulig å være homoseksuell i fotballen, sier Giroud til den franske avisen.

Giroud, som i sommer ble verdensmester da Frankrike tok VM-gull i Russland, omtaler seg selv som «veldig tolerant».

Han sier at han har forståelse for at det kan være vanskelig å stå frem, og trekker frem at det er mye testosteron i fotballgarderoben, samt erting og fellesdusjer.

– Det er ingen underdrivelse å si at det fremdeles er svært mye arbeid som må gjøres i fotballverden, sier Giroud.