I en ny studie sammenligner britiske forskere folk som har hatt long covid med en gruppe som har hatt akutte luftveisinfeksjoner som ikke var corona. I tillegg har de hatt med en kontrollgruppe.

De fant ut at både de som hadde hatt corona og luftveisinfeksjoner, kunne ha symptomer som varte i fire uker eller mer.

De britiske forskerne ved Queen Mary University of London undersøkte en rekke symptomer hos rundt 1800 pasienter.

De fant både likheter og forskjeller.

Mye som ikke var forskjellig

Deltakerne med SARS-CoV-2-infeksjon hadde mer problemer med lukt og smak enn de med andre luftveisinfeksjoner, fant forskerne ut.

De opplevde også mer svimmelhet, «bomullsfølelse» i hodet, uvanlig hjertebank og hukommelsestap.

Typiske symptomer ved «lang forkjølelse» som ikke er covid, er hoste, magesmerter og diaré i mer enn fire uker etter den første infeksjonen.

Ellers opplevde begge gruppene et bredt spekter av symptomer som ikke skilte seg veldig mye fra hverandre.

Dette var symptomer som reduserte livskvaliteten til folk i mer enn fire uker.

Langt fra nytt

Corona-pandemien og long covid kan ha gjort det mer kjent at man også kan bli langvarig syk etter å ha vært smittet med vanlige infeksjoner som ikke er epidemier eller pandemier.

Det har nemlig lenge vært kjent at infeksjoner utløst både av virus, bakterier og parasitter kan gi langvarige symptomer eller senfølger, forteller Signe Agnes Flattorp, forskningssjef ved Folkehelseinstituttet.

Hun forteller at fenomenet er beskrevet allerede etter «den russiske snue», en corona- eller influensapandemi som varte fra 1889 til 1895 og etter spanskesyken i 1918.

– Denne studien illustrerer at senfølger etter infeksjon ikke bare gjelder corona. Studien bidrar til kunnskap om hvilke likheter og forskjeller vi kan vente oss når det gjelder forekomst og alvorlighetsgrad av langvarige symptomer etter corona, sammenliknet med akutte luftveisinfeksjoner som ikke er utløst av korona.

Flattorp mener dette er en stor og godt gjennomført befolkningsbasert studie.

Søkelys på forkjølelse og influensa

Forskerne har ikke kunnet slå fast at folk med alvorlige luftveisinfeksjoner som ikke er covid, blir like alvorlig eller like langvarig syke som dem med covid-infeksjoner.

Men de oppfordrer til mer forskning på dette. Det er nemlig behov for å gi mer hjelp til folk som blir alvorlig og lenge syke etter å ha hatt forkjølelsesvirus eller influensavirus, mener forskerne.

Tidligere studier har anslått at rundt ti prosent av alle coronasyke også får long covid.

Er long covid-diagnosen hensiktsmessig?

I en norsk studie publisert tidligere i år, deltok rundt 500 unge mellom 12 og 25 år.

Etter grundige undersøkelser avdekket forskerne long covid hos halvparten av dem som hadde vært smittet.

Overraskende nok fant de samme resultat blant ungdommene som ikke hadde vært coronasmittet, ifølge en artikkel på forskning.no.

– Studien vår viser faktisk at med dagens definisjon på long covid kan man få symptomer uten å ha hatt infeksjon med coronaviruset, sa professor Vegard Bruun Bratholm Wyller, som ledet studien.

Wyllers konklusjon var at den gjeldende definisjonen på long covid ikke er hensiktsmessig.

Forskernes hovedkonklusjon var at smitte med covid-19 spiller en rolle for noen plager, som smak, lukt og til dels slitenhet. Men for de fleste plagene er det andre ting som betyr mer.

Sterk kritikk

Denne studien har imidlertid blitt sterkt kritisert.

Arne Søraas, som leder den store coronastudien ved Oslo universitetssykehus (OUS), påpeker flere svakheter. Studien han leder, startet i mars 2020 og har fulgt mer enn 190.000 personer gjennom pandemien.

– Når man ser på symptomene seks måneder etter infeksjonen, kom covid-gruppen dårligere ut for 22 av 26 symptomer. Dette gjaldt alle spørsmålene om fatigue, kognitive symptomer og tungpust, som er kjernen i WHOs definisjon av long covid. Det passer faktisk veldig godt med long covid slik som vi og de fleste andre forskere beskriver, sier han til Aftenposten.

Søraas mener studien til Wyller i for stor grad psykologiserer symptomene på long covid og ikke tar hensyn til at det fremkommer klare kognitive og somatiske plager, som hukommelsessvikt, tungpust og fatigue.

Kilde:

Giulia Vivaldi m.fl: «Long-term symptom profiles after COVID-19 vs other acute respiratory infections: an analysis of data from the COVIDENCE UK study», The Lancet, eClinicalMedicine, november 2023.

(Denne artikkelen ble først publisert på Forskning.no).