Psykopati er ingen diagnose. Brukes i dag som et psykologisk samlebegrep som ble utviklet for rundt 30 år siden. Begrepet brukes utenfor de to diagnosesystemene som finnes i Europa og USA.

Psykopati består av to deler:

Halvparten av diagnosen består av en følelsemessig del, restene er atferd. F ølelsemessig dimensjon: De er arrogante, narsissistiske, har et oppblåst selvbilde, og lite medfølelse og forståelse for andres følelser. De blir lett krenket når de ikke får viljen sin.

Atferd: De manipulerer og gjør i antisosiale handlinger mot andre.

I moderne psykopatiforskning er det utviklet en sjekkliste som kalles Psychopathy Checklist - revised (PCL-r). Der har man listet opp 20 kriterier som kan være til stede, kanskje til stede og helt sikkert til stede ved psykopati.

