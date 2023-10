Folkehelseinstituttet (FHI) frykter nok en kraftig influensasesong. I løpet av forrige sesong ble over 12.000 personer innlagt på sykehus. Epidemitoppen ble nådd i uke 52 2022, da både covid-19, influensa og RS-viruset traff befolkningen samtidig. Det resulterte i 3100 nye sykehusinnleggelser.

Det er særlig eldre med underliggende sykdommer som astma, kols, diabetes eller hjertesykdommer som rammes hardt av disse infeksjonene.

RS-virus RSV står for respiratorisk syncytialvirus.

RS-viruset ble oppdaget blant sjimpanser i 1956.

RSV er et smittsomt luftveisvirus.

Immunforsvaret blir svakere med alderen. Derfor er eldre mer sårbare for RSV.

RSV smitter ofte fra små barn til eldre.

Det finnes vaksiner mot både influensa og coronaviruset. Nytt før denne sesongen er at en vaksine mot RS-viruset også har blitt godkjent.

Men den må folk foreløpig betale for selv. Og prisen er stiv.

Overlege: Ta den – hvis du har råd

Med en prislapp på 2300 kroner, i tillegg til at du må betale for at noen skal sette den, vil du måtte ut med rundt 2500 kroner hvis du vil beskytte deg mot RS-viruset denne sesongen.

Dette har Gunnar Hasle, spesialist i infeksjonssykdommer og overlege ved Kry Reiseklinikken, reagert på i en ytring på NRK.

– Av de tre vaksinene jeg nevner i ytringen (RS-vaksine, helvetesild-vaksine og Pneumokokker-vaksine, journ.anm.), er nok RS-vaksinen vanskeligst å få solgt inn hos folk på grunn av prisen, sier han til ABC Nyheter.

Men har du råd, anbefaler legen dem som er over 65 år, og lider av hjerte- eller lungesykdom eller diabetes, å ta vaksinen.

Han håper FHI etter hvert finner plass til vaksinen i vaksinasjonsprogrammet, men er ikke optimistisk med tanke på kost-nytte-aspektet.

Stor antibiotikabruk

I Norge har ikke helsevesenet noen meldeplikt når det kommer til RS-virus, man vet derfor ikke hvor mange som har dødd på grunn av den typen virusinfeksjon.

Men forskning viser at RS-virus i Europa fører til over 270.000 sykehusinnleggelser og omtrent 20.000 dødsfall på sykehus hvert år blant pasienter over 60 år.

Registre fra Danmark viser at 287 personer døde av RS-virus forrige sesong.

Heller ikke sykdomsbyrden knyttet til RS-viruset blant eldre voksne i Norge er særlig godt kartlagt, men en undersøkelse ved sykehuset i Østfold fra 2015-2018 viste at nærmere 15 prosent av sykehusinnleggelser på grunn av virale luftveisinfeksjoner hos voksne skyldtes RS-virus.

Dette overrasket lege og førsteforfatter av studien, Sara Foss Debes.

– Det som overrasket oss mest var at 15 prosent av sykehusinnleggelsene hos voksne og eldre med luftveisinfeksjon grunnet virus var pasienter med RS-virus. Vi så også at disse pasientene virket mer klinisk preget enn de andre pasientene, sier Debes til ABC Nyheter.

– I tillegg var det en stor bruk av antibiotika til RS-pasientene, noe vi tror kan ha sammenheng med at det kan være vanskeligere å diagnostisere en RS-virusinfeksjon basert på klinisk vurdering enn influensa. Pasienter med influensa har oftere høy feber og muskelsmerter, noe som ikke er like utpreget ved RS-infeksjon.

Kan bli finansiert

Per nå anbefaler FHI at alle over 65 år og de i risikogruppen tar corona- og influensavaksinen. For at en vaksine skal bli en del av det nasjonale vaksineprogrammet, hvor staten betaler hele eller deler av prisen på vaksinen, må det en omfattende utredning til, forteller FHI-overlege Are Stuwitz Berg.

– Utredningen ser både på kunnskap om sykdomsbyrden av RS-virus hos eldre, effektene og sikkerheten ved vaksinen og en kost-nytteanalyse. Dette siste er nettopp ment å belyse om vi er tjent med å innføre en slik vaksine, sier Berg til ABC Nyheter.

– Denne utredningen er arbeid som vil gjøres, og basert på dette vil vi sende en anbefaling til regjeringen som beslutter innføring eller ikke.

Siden RS-vaksinen er så ny, vil ikke en slik utredningen være klart før årets vintersesong, legger Berg til. Men på sikt er det altså mulig at RS-vaksinen vil bli tilbudt på lik linje som influensavaksine eller coronavaksine i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.

– Ti ganger så dyrt å redde et liv

Mye av spørsmålet FHI og myndighetene må ta stilling til er dermed om det er verdt den høye prisen.

Man kan ta influensavaksinen som et eksempel. Med influensevaksinen kan man redusere risikoen for sykehusinnleggelse med omtrent 25 prosent, ifølge en studie. Årlig dør det rundt 900 mennesker av influensa i Norge, uten vaksinen kunne det tallet vært mye høyere.

Den nye RS-vaksinen er over 94 prosent effektiv mot alvorlig RS-virusinfeksjon det første året etter at dosen er satt.

– Men i størrelsesorden er det ti ganger så dyrt å redde et liv med RS-virus sammenlignet med influensa, når prisen på RS-vaksinen er så høy. I tillegg er det ikke snakk om unge mennesker, men eldre, 65 pluss.

FHI anbefaler folk over 65 år, og de i risikogrupper å ta influensavaksinen vært år. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Også Debes mener vaksinen vil kunne redde mange liv:

– Basert på at det er kjent at det er relativt høy mortalitetsrate hos pasienter med RS-virus som er i risikogrupper, især immunsvekkede, tror jeg at en vaksine vil kunne redde mange liv.

Debes understreker derimot at de ikke har gjort noen beregninger på dette, og at det derfor er vanskelig å uttale seg.

Savner retningslinjer

I dyrtid er 2500 kroner en utgift det kan være vanskelig å «unne seg», men for noen kan det å bli syk koste mer.

Debes anbefaler folk med kols eller annen kronisk lungesykdom, hjertesvikt eller om man er immunsvekket, å snakke med sin fastlege om det kan være aktuelt for dem å ta vaksinen.

Fra myndighetene ønsker hun seg tydeligere retningslinjer

– Jeg synes det hadde vært en fordel hvis det ble utarbeidet tydelige retningslinjer for hvilke pasienter som anbefales RS-vaksine, på lik linje med influensavaksinasjon. Dette vil være til hjelp både for å veilede den enkelte pasient, men også støtte fastlegene i sin rådgivning, sier Debes.