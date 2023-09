Ekteskapet knaket i sammenføyningene

Etter en ferietur til Thailand vinteren 2017 følte Linn Therece seg dårlig.

Først trodde de det dreide seg om influensa, men etter hvert ble hun dårligere. Feberen var høy, og hun klarte ikke å holde seg våken over lengre tid.

– Jeg har hele tiden tenkt at dette går over

– Siden da, for over fem år siden, har lite i livene våre blitt som vi hadde tenkt, planlagt og håpet på. Jeg har hele tiden tenkt at dette går over, og tenker fortsatt det. Jeg gir ikke opp, og jeg vet at Linn Therece heller ikke gir opp. Det hjelper at vi forstår at nedturene kommer for oss begge, skriver forsvarssjefen i en kronikk i Dagens Medisin.

Eirik Kristoffersen presiserer at teksten er skrevet som privatperson og pårørende til en CFS/ME-pasient i samråd med Linn Therece Kristoffersen.

Reagerte sterkere på lyder og lys



En tid etter feriereisen trengte ektefellen mye søvn, hadde behov for ro, og reagerte på lyder og isolerte seg selv i perioder.

Etter hvert fikk hun diagnosen postinfeksiøs utmattelsessyndrom, også kjent som Chronic Fatigue Syndrom/ Myalgisk encefalomyelitt (CFS/ME). Da falt brikkene mer på plass.





– Jeg har stor respekt og beundring

For ekteparet Kristoffersen har de siste årene vært en tøff påkjenning. Nå ønsker forsvarssjefen å dele sine erfaringer som nær pårørende. Han håper det kan være til støtte og nytte for andre i samme situasjon.

– Vi som er pårørende, partnere, venner og i tillegg friske nok, må forstå sykdommen bedre. Jeg vet godt at mange opplever sykdommen enda mer utfordrende enn oss. Jeg har stor respekt og beundring for alle som klarer å håndtere de dramatiske endringene i livet som sykdom fører med seg. Jeg tror heller ikke det finnes en fasit på hvordan leve med sykdom, skriver forsvarssjefen.

– Jeg har kjent på skuffelsen

– Det hjelper at vi forstår at nedturene kommer for oss begge, skriver forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Foto: NTB

Han innrømmer at sykdommen har satt ekteskapet på prøve, og at han selv har vært for utålmodig og lite forståelsesfull underveis i sykdomsforløpet.

– Jeg har mange ganger hatt for høye forventninger til henne. Jeg har kjent på skuffelsen når enda en tur blir avlyst, når jeg må dra på et arrangement alene eller når vi må takke nei til folk som så gjerne vil treffe oss begge to. Jeg har måttet lære meg å håndtere skuffelse bedre, erkjenner forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Ekteskapet knaket i sammenføyningene



Han legger ikke skjul på at han kunne ha håndtert situasjonen bedre som ektemann, og tar selvkritikk på det.

– Min skuffelse smitter direkte over på henne og vårt forhold. Skuffelsen min har til og med fått den jeg elsker til å vurdere om jeg ikke hadde hatt det bedre uten henne. Årsaken til disse skuffelsene mine er at jeg glemmer sykdommen. Hun ser jo ikke syk ut. Jeg tror hun er friskere enn hun er, og jeg har et inderlig håp som ofte ikke er realistisk, forklarer han.

Skrev for å forklare omstridt boligsak



I et portrettintervju med Dagsavisen i august fortalte forsvarssjefen mye av det samme som han nå igjen velger å dele, eller følte seg tvunget til å dele.

– Vi hadde og har tro på at hun skal bli helt frisk, derfor ville verken hun eller jeg at sykdommen skulle definere oss. Men med media sitt søkelys på vår bosituasjon, så tror jeg vi begge følte på et behov for å forklare hvorfor ikke alt var som det kunne se ut. For folk som ikke visste om sykdommen. Derfor skrev jeg det jeg skrev. Linn Therece kunne solgt eller leid ut Bislett-leiligheten for lenge siden, men hun var ikke frisk nok til verken å flytte ut eller forholde seg til ukjente leietakere, forteller han åpent portrettet.

– Det ble nødvendig å være åpen

I et personlig innlegg i Forsvarets Forum i slutten av juni i år, skrev Eirik Kristoffersen dette:

– Heldigvis ble hun sakte bedre og våren 2021 var hun frisk nok til at vi endelig kunne bli samboere med bryllup samme sommer. Linn Therece hadde ingen planer om at det skulle bli allment kjent at hun var syk, selv om våre nærmeste visste det. Etter at privatlivet hennes ble offentlig debatt, så hun det nødvendig å være åpen om det som er et personlig anliggende, forklarer forsvarssjefen.

Hjertebank, svimmelhet, muskelsmerter, ubalanse



Forsvarssjef Eirik Kristoffersen Foto: Gunnar R. Larsen, ABC Nyheter

Ifølge Helse Norge er dette de vanligste symptomene på CFS/ME:

Mangel på søvn (blir ikke uthvilt etter å ha sovet).

Smerter i muskler og ledd, ulike former for hodepine.

Svekket hukommelse, redusert konsentrasjonsevne, nedsatt simultankapasitet, ordletingsproblemer, rask kognitiv trettbarhet, distraherbarhet, langsom informasjonsbearbeiding, dårlig korttidsminne (kognitive symptomer).

Blodtrykksfall, hjertebank, svimmelhet (autonome forstyrrelser).

Overfølsomhet for en eller flere typer sanseinntrykk (lys, lyd, smak, lukt, berøring).

Nedsatt balanse, opplevelse av muskelsvakhet.

Sykdomsfølelse: Feberfølelse, tilbakevendende sår hals og ømme lymfeknuter.

Finnes ingen behandling



Andre symptomer kan være irritabel tarm syndrom, interstitiell cystitt, hyppig vannlating, svimmelhet, nummenhet, kvalme, problemer med temperaturreguleringen, økt tørste, intoleranse for enkelte matvarer eller kjemikalier.

Det finnes i dag ingen noen dokumentert behandling som kan kurere CFS/ME, men det finnes behandlinger og strategier som kan lindre ubehagelige symptomer, bidra til mestring av hverdagen, samt bedre funksjonsnivå og livskvalitet.