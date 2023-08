Grisenyre transplantert til menneske fungerer fortsatt etter en måned

– Dette arbeidet viser at en grisenyre – med kun én genmodifisering og uten eksperimentelle medisiner eller utstyr – kan erstatte en menneskenyre i minst 32 dager uten å bli avvist, sier Robert Montgomery, som leder et transplantasjonsinstitutt ved New York University, der forsøket pågår.

Den eksperimentelle prosedyren er en del av et voksende forskningsfelt med bruk av organer på tvers av arter for å redusere ventetiden for transplantasjon.

Over 103.000 mennesker står i transplantasjonskø i USA. 88.000 av dem trenger nye nyrer.