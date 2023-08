Slik virker muskelpulveret kreatin

Kosttilskuddet kreatin kan gjøre deg sterkere. Men hva er det egentlig stoffet gjør inni oss?

Kreatin er et kosttilskudd som kan gi deg litt større og sterkere muskler om du kombinerer det med trening. I hvert fall på kort sikt.

Men merk: Det virker ikke på alle, og det finnes flere unntak og hull i kunnskapen om stoffet.

Disse begrensningene skal derimot ikke denne artikkelen handle om. Istedenfor skal vi zoome inn for å svare på hva som faktisk skjer når musklene våre bruker kreatin.

For dette stoffet er ikke bare et muskelpulver. Det lages helt naturlig i kroppen vår. De av oss som spiser kjøtt og fisk, får det i tillegg i seg via kostholdet.

Det lille stoffet kan gi musklene rask energi når de trenger det. Men muskelfibrene sparer kreatinet til spesielle anledninger. Til vanlig bruker de den energien alle andre celler pleier å bruke. Nemlig stoffet ATP.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Muskelbygger. Foto: SOK Studio / Shutterstock / NTB

ATP må fraktes frem og tilbake til cellenes kraftverk

Du kan se for deg ATP som små fulladede batterier. Disse fraktes dit de trengs og leverer en ladning energi.

Problemet er at de blir fort utladet.

Da må de små batteriene fraktes tilbake til det som gjerne kalles cellenes kraftverk. Eller mitokondriene.

Disse kraftverkene har en viktig rolle i kroppen. Det er her maten vi spiser blir gjort om til energien kroppen trenger. Altså lader mitokondriene opp ATP.

Kreatin kommer musklene til unnsetning

Men denne prosessen har en svakhet: Den tar litt tid.

Så når musklene plutselig trenger en stor og rask dose energi, trenger de hjelp.

Her kommer kreatin inn.

– Hvis du er på vei til bussen og ser at den er i ferd med å gå når du er 100 meter unna og sprinter for å rekke den, da bruker du kreatin, sier Truls Raastad, professor ved Norges idrettshøgskole.

Fungerer som en hurtiglader

Og hvis du virkelig har lyst til å forstå hva som skjer, så heng med litt til.

Artikkelen fortsetter under annonsen

For kreatinet vi alle har lagret i musklene, blir ikke brukt direkte.

Istedenfor fungerer de som en slags hurtiglader. De kan altså lade opp ATP-batteriene på stedet der de trengs.

Men effekten varer bare i noen sekunder. Kreatinet i musklene dine blir nemlig også utladet.

Trening og kosthold har mye større effekt

Tar du kreatintilskudd, kan du fylle opp lagrene i musklene. Hvis de ikke er fulle allerede da.

Mer kreatin i musklene kan gjøre at du holder ut litt lenger under styrketrening.

Men for folk flest er effekten av selve treningen og det du spiser mye viktigere, påpeker Raastad.

(Denne saken ble først publisert på norsk på Forskning.no).



Saken kan også leses på engelsk på sciencenorway.no