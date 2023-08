Saxenda og Wegovy er godkjente legemidler mot fedme eller overvekt, for pasienter som har minst ett vektrelatert helseproblem. De skal brukes sammen med diett og fysisk aktivitet.

Ozempic brukes ved diabetes type 2 i tillegg til diett og aktivitet. Men det blir også brukt off label for vektnedgang. Det vil si at leger kan skrive ut resept på middelet for andre sykdommer enn det er godkjent for.

Legemidlene er hittil brukt av flere millioner pasienter. Ifølge EMA er de brukt i over 20 millioner pasient-år. Måleenheten vil si at en pasient har tatt medisinen i ett år.

(Kilder: European Medicines Agency og Store medisinske leksikon)