Studie: Høyere ALS-forekomster blant krigsveteraner

Studier fra Sverige og USA viser begge at forekomsten av amyotrofisk lateral sklerose, bedre kjent som ALS, er høyere blant veteraner som har tjenestegjort i krigsherjede områder enn andre militære.

I Sverige var forekomsten mer enn doblet. Nå skal også det norske Forsvaret gjøre undersøkelser blant sine veteraner, skriver Forsvarets forum.

Skal undersøke over 40.000 norske veteraner

I både den amerikanske og svenske studien sammenlignet forskerne krigsveteranene med andre militært personell som ikke hadde tjenestegjort i utlandet.

I Sverige hadde veteranene lavere totaldødelighet, mens forekomsten av ALS var mer enn doblet, ifølge Forsvarets forum.

Funnene har ført til at Forsvarets helseregister skal gjøre en egen undersøkelse av forekomsten av ALS blant norske veteraner som har deltatt i internasjonale operasjoner.

Dette utgjør litt over 43.000 personer. Under 3000 av dem er kvinner, og siden det er så få, vil Forsvarets undersøkelse kun gjelde menn.

Foreløpige analyser i undersøkelsen viser at forekomsten av ALS i denne gruppen var 24 prosent høyere enn ventet.

Flere studier

Forsvarets helseregister viser også til at flere studier har funnet forhøyet forekomst av sykdommen blant veteraner som har vært eksponert for kjemiske stridsmidler, bly og kobber. Det står også at traumer mot hodet er assosiert med ALS.

ALS er ifølge Helsenorge en sjelden nervesykdom der nerveceller i hjernen og ryggmargen svinner hen og blir borte. Dette medfører gradvis økende lammelser og muskelsvinn, og hos noen kognitive vansker.

Flere studier og forsøk på å finne en kur mot sykdommen har hittil vist seg å være vanskelig. Likevel er tidlig oppdagelse viktig for å kunne behandle symptomene så lenge som mulig. Nå har ALS-pasienter en forventet levealder på tre år i gjennomsnitt etter å ha fått diagnosen.

Ny svensk forskning jobber nå med å utvikle en ALS- og Parkinson-test, hvor man ved hjelp av en spyttprøve kan oppdage sykdommen før symptomer har begynt å komme.