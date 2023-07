Denne artikkelen ble først publisert på Forskning.no.

Mange føler seg stresset, også nå i disse ferietider. Mye skal ordnes før vi endelig lander i den deilige feriemodusen. Og på vei til feriestedet sitter mange i lange bilkøer, noen med kranglende unger i baksetet.

Stress kan bygge seg kraftig opp, også når vi skal forsøke å stresse ned. Og mange sliter med å lande.

Men det fins gode råd.

Forskere har funnet et vidundermiddel for å senke stressnivået, raskt og effektivt. Og det er helt gratis.

Senker stresshormon

Skaff deg en god latter, og helst flere i løpet av dagen.

Om humøret ikke er på topp, få hjelp til å le. Se på en morsom komedie på TV. Eller les noe morsomt.

Mange enkeltstudier over mange år har vist at latter senker nivået av stresshormonet kortisol i kroppen vår. Nå har forskere lagd en såkalt metastudie, altså en studie av flere studier, som slår dette fast.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Høye nivåer av stress og kortisol kan være bra i korte perioder. Det kan gjøre at vi presterer ekstra bra, både fysisk og mentalt. Men å ha et høyt kortisolnivå over lang tid er derimot ikke så bra for kroppen. Det kan gjøre oss syke, både fysisk og psykisk.

Mange har undersøkt lattermedisin

Forskningen på latter som medisin er langt fra ny.

Forskerne som står bak denne studien, tok for seg all forskning som var gjort på latter og kortisolnivå fra 1950 til 2022.

De fant over 3.000 studier. Likevel var det bare åtte som hadde et så godt vitenskapelig design at de ville ta dem med i samlestudien.

Dette var såkalte randomiserte, kontrollerte studier der deltakerne er tilfeldig valgt og der det er en kontrollgruppe. I tillegg var det eksperimenter hvor testgruppen og kontrollgruppen ikke var tilfeldig valgt.

Tok spyttprøver før og etter komedie

Felles for disse åtte studiene var at de sammenliknet en gruppe som fikk servert humor i en eller annen form, med en gruppe som ikke fikk det.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I de fleste studiene handlet det om å se en video med humoristisk innhold. Men også latter-terapi ble brukt.

Før og etter en humoristisk økt målte forskerne kortisolnivåer til deltakerne.

Dette gjorde de ved å ta prøver fra spyttet deres.

Bør anbefale humor som medisin

Den positive virkningen kom allerede etter en god latter. I gjennomsnitt hadde stresshormonet hos de til sammen 315 deltakerne sunket med rundt 37 prosent, bare av å få seg en dose med god latter.

Forskerne konkluderer med at resultatene er så tydelige at man bør anbefale latter som en mulig medisinsk behandling, men da i tillegg til andre behandlinger.

I 1976 var det en artikkel i The New England Journal of Medicine som satte flere forskere på sporet av latter som medisin.

I artikkelen beskrev forskeren og forfatteren Norman Couisins, som da led av en smertefull betennelse i ryggen, at han forsøkte å fremkalle en spontan latter gjennom å se morsomme filmer fra sykesenga.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Han opplevde at latteren hadde en kraftig bedøvende effekt på smertene. Noen minutter med en god latter ga ham minst to timer smertefri søvn.

Couisins ble intervjuet om dette i The Washington Post.

Komedier også i Oljefondet

Humor og latter er ikke bare bra for helsa vår. Det er også viktig for gode sosiale relasjoner, viser forskning.

Lederen av oljefondet i Norge, Nicolai Tangen, starter alle ledermøtene med en morsom video. Han gjør det helt bevisst, ifølge en forsker som er intervjuet på forskning.no i 2022.

Der uttaler forskeren Victoria Batt-Rawden seg om hvor viktig humor er på jobben. I følte forskningen hennes kommer kolleger på jobben nærmere hverandre når de ler mye sammen.

– Humor kan bidra til å jevne ut hierarkiske team, forteller Batt-Rawden i artikkelen.

Hun forklarer det med at humor gir en psykologisk trygghet som skaper godt samarbeid.

Referanse:

Caroline Kaercher Kramer: Laughter as medicine: A systematic review and meta-analysis of interventional studies evaluating the impact of spontaneous laughter on cortisol levels, PLOS ONE, 23. mai 2023