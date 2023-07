I omkring 60 år har forskere jobbet for å lage en vaksine mot RS-viruset (RSV). Vaksinen som er godkjent i EU nå – og dermed i Norge – beskytter mot nedre luftveisinfeksjon forårsaket av RS-virus, skriver Aftenposten.

– I år vil man selv kunne oppsøke fastlege for å få vaksinen mot RS-virus. Man må også betale for den selv, sier avdelingsdirektør Are Stuwitz Berg i Folkehelseinstituttet (FHI) til avisen.

Han opplyser at FHI ikke vil komme med en generell anbefaling om at alle over 65 år bør ta den i år.

– Om en vaksine mot RS-virus skal bli anbefalt for alle personer over 65 år, som er en vanlig aldersgrense for vaksinering i Norge, krever det en såkalt fullstendig metodevurdering. På sikt kan en RSV-vaksine kanskje gå inn i et vaksineringsprogram for voksne, men det har vi ikke vurdert ennå, sier Berg.

RS-virus er kjent som den vanligste årsaken til nedre luftveisinfeksjon hos små barn. RS-virus, også kjent som respiratorisk syncytialt virus, er et vanlig forkjølelsesvirus hos både barn og voksne, ifølge Oslo universitetssykehus.

RS-virus kan også gi alvorlig sykdom hos voksne og eldre. RSV dukker opp om høsten og vinteren.