Norske medier kunne torsdag melde om at Verdens helseorganisasjon (WHO) vil komme til å sette søtningsstoffet aspartam på lista over kreftfremkallende stoffer. Dette melder blant andre VG og forskning.no via NTB.

Oppslaget er basert på at to kilder som skal ha kjennskap til innholdet i en rapport som WHO jobber med, har uttalt dette til pressemeldingstjenesten Reuters.

Verdens helseorganisasjon planlegger å gi ut nye rapporter om sikkerheten til søtningsstoffet aspartam 14. juli, ifølge det amerikanske mediehuset Bloomberg.

– Aspartam er trygt

Trine Husøy, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, kan ikke svare på om dette budskapet er sannsynlig.

– Vår vurdering er at aspartam er trygt i de mengdene vi får i oss i Norge, basert på tidligere vurderinger.

FHI er ikke kjent med at det er kommet nye kreftstudier på aspartam, sier Husøy.

– Vi må avvente for å se hva som er grunnlaget for konklusjonen på at aspartam muligens er kreftfremkallende, skriver hun i en e-post til forskning.no.

Mye mer bruk

Økt bevissthet om helseeffektene av sukker har ført til en kraftig økning i bruken av kunstige søtningsmidler de siste årene.

Stoffer som aspartam, sukralose og stevia blir nå brukt i en rekke produkter, som brus, saft, yoghurt, syltetøy og desserter.

Det har lenge vært spekulasjoner om noen av disse, inkludert aspartam, kan bidra til kreft.

Dette har blitt klart avvist av EUs matvarepanel European Food Safety Authority (EFSA). De har lenge ment at aspartam er trygt og har i flere rapporter avvist kreftfaren.

Det samme har amerikanske Food and Drug Administration (FDA). De skriver i en uttalelse at aspartam er en av de tilsetningsstoffene som er mest studert. Også FDA-forskere har konkludert med at det er trygt for den generelle befolkningen.

Studert 10.000 kreftpasienter

Det samme finner altså en helt ny, spansk studie som er publisert i juni i år.

Forskerne har studert aspartam og andre kunstige søtningsstoffer og kreftrisiko.

Studien inkluderte nærmere 5.000 kreftpasienter som nylig hadde fått diagnosen og en kontrollgruppe på nærmere 3.700 friske.

Totalt sett fant de ingen sammenheng mellom kunstige søtningsmidler og kreftrisiko generelt.

De som bruker mye kunstige søtningsstoffer, har en mindre sunn livsstil enn andre, finner de spanske forskerne.

Hos personer med diabetes kan funnene tyde på at høyt inntak av stoffene er knyttet til høyere risiko for magekreft og kreft i tykktarmen. Men det var få tilfeller av dette i studien, derfor må resultatene tolkes med forsiktighet, mener forskerne.

Ikke to streker under svaret

Det er mye mer sannsynlig at personer som har diabetes, får i seg kunstige søtningsstoffer fra mat og drikke, påpeker de spanske forskerne. Den sterke eksponeringen kan forklare resultatene, mener de.

WHO har tidligere gjort en gjennomgang av studier på tykktarmskreft og aspartam. Da har de ikke funnet en sammenheng. Men WHO har heller ikke sett spesielt på personer med diabetes.

Derfor kan man ikke sette to streker under dette funnet, mener de spanske forskerne.

De mener at deres resultatene tyder på at diabetesstatus bør tas nøye i betraktning når forskere skal studere aspartam og kreft i nye studier, skriver de.

Kilde:

Anna Palomar-Cros m.fl: Consumption of aspartame and other artificial sweeteners and risk of cancer in the Spanish multicase-control study (MCC-Spain), International Journal of Cancer, 16. juni 2023

(Denne saken ble først publisert på Forskning.no).