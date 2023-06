Nylig hadde en leser en ubehagelig opplevelse – en virkelig øyeåpner.

Han var sikker på at han ikke trengte briller. Men så prøvde han brillene til en venn for moro skyld.

Plutselig var det som om han hadde skiftet ut en VHS-kassett med en Blu-ray-disk. Hver eneste piksel på lunsjbordet ble knivskarp. Makrell, majones, ja, selv brødsmulene på skjorten hans ble tydelige.

Siden videnskab.dk-leseren likevel ikke synes det haster med briller, har han et spørsmål.

«Blir synet dårligere hvis jeg går uten briller selv om jeg ser bedre med briller på?» spør Oskar.

Med andre ord: Kan musklene i øynene blir overanstrengt?

Eller blir de late hvis man får briller for tidlig?

Og i så fall: Kan man trene opp synet?

Vi undersøker saken.

Voksne øyne blir ikke av skadet å unngå briller

Heldigvis kan forskerne berolige Oskar: Synet hans ikke blir svekket av at han går rundt uten briller.

– Det kan jo være ubehagelig hvis man ikke kan se godt. Men hvis du klarer deg uten, er det helt greit. Det gjør neppe noen forskjell på utviklingen av synet, sier Michael Larsen, som er klinisk professor i øyesykdommer på Rigshopitalet og Københavns Universitet.

Barn så bedre av å være utendørs Kristian Lundbergs ph.d. undersøkte 307 barn i aldersgrupper 13–17 år som hadde blitt fulgt i 7 år Forskerne målte barnas daglige aktivitet fire ganger i perioden sammen med løpende målinger av hverdagsaktivitet, vaner, levemåte, kondisjon, styrke, balanse med mer. Studien skulle opprinnelig undersøke om det var en sammenheng mellom fysisk aktivitet og syn, men her var det ingen effekt. Men det viste seg at barna som oppholdt seg mest utendørs, ble mindre nærsynte. Studiene er utgitt i det vitenskapelige tidsskriftet Acta Ophthalmologica i 2017 og 2018.

– Når du er voksen, er øynene ferdigutviklet og så gjør det ikke noe hvis du utsetter å gå med briller, forteller Kristian Lundberg, som er øyelege ved Odense Universitetshospital i Danmark.

Det kan derimot være skadelig å gå med briller med høyere styrke enn man trenger.

– Det er faktisk forskning som viser at hvis du får for sterke briller, kan synet forverres, sier Lundberg.

Hos barn er det imidlertid viktig at de får briller hvis de trenger det, men det vender vi tilbake til.

Først må vi se på hva som skjer hvis man får briller med for høy styrke.

For høy styrke svekker synet

Når du blir født, har du et lite og rundt øye, og du er faktisk langsynt. Barneøyne er heldigvis ekstremt flinke til å krumme seg, og de kan derfor kompensere ved å «zoome inn».

Med årene vokser øynene helt til vi får normalt syn. Da trenger vi ikke briller.

Men fortsetter øyet å vokse, blir det forlagt. Da blir vi nærsynte og trenger briller med minusstyrke.

Etter hvert som vi blir eldre, blir linsen i øyet gradvis stivere, og vi mister evnen til å zoome inn.

– Men det er viktig at barn ikke får for høy styrke. Da stimuleres øyets vekst slik at det tilpasser seg brillen. Får man for høy styrke, framskynder man øyets vekst, sier Kristian Lundberg.

Det er gjennomført flere studier som har påvist denne effekten . Dessverre er det ikke omvendt.

– Man har prøvd å underkorrigere både med kontaktlinser og briller, men ingen studier kan påvise en entydig effekt.

Kan man trene opp øynene?

Er det andre ting vi kan gjøre for å forbedre synet?

Søker man på Google, dukker det opp mange øvelser som angivelig gir bedre syn. Men det er ikke vitenskapelig belegg for at de virker.

– Det med å trene for å se bedre er rett og slett ikke noe jeg har blitt presentert for vitenskapelig, sier Kristian Lundberg.

Han legger til at øyet riktignok har muskler som kan trenes, men at de strengt tatt ikke har noe med synet å gjøre.

– De beveger bare øynene. Synet oppstår først inne i hjernen etter at fotoreseptorene på netthinnen registrerer ulike lysbølger. Det starter en kaskade av signaler som samler seg i synsnervene og ender i bakhodet der synssenteret sitter.

Michael Larsen er enig i at man som voksen ikke må la seg lokke av løfter om bedre syn fra øyetrening.

– Det er ganske enkelt svindel. Øynene blir stivere med alderen, og det kan man ikke trene seg ut av, sier Larsen.

Barn har godt av å være utendørs

Du kan kanskje huske at du som barn har fått høre at du ikke må sitte for tett på tv-en fordi du kan få «firkantede øyne».

Det er bare oppspinn.

Betyr det at det ikke har konsekvenser?

Nei. Ikke helt. Det er nemlig ulike regler for barneøyne og voksenøyne, forteller forskerne.

– Når øyet har vokst ut, spiller det ikke noen rolle, men fra fødsel til 20-årsalderen kan du påvirke synet med alle mulige ting, forteller Kristian Lundberg.

Og selv om barn kan få dårligere syn av å sitte innen og se på tv, er det ikke nødvendigvis på grunn av tv-en.

– Det som betyr noe, er å være utendørs og få effekten av sollyset på netthinnen. Man har tidligere ment at det var på grunn av fokusovergangen med å se langt unna og tett på, men det har man verken kunnet bekrefte eller avkrefte, forklarer Lundberg.

– Lys er den sterkeste miljømessige faktoren. Det er den som i størst grad kan styre øyets vekst. Det får øyet til å produsere dopamin som bremser øyets aldring og vekst.

Michael Larsen er enig.

– Barn må være utendørs for å unngå nærsynthet. Folk som er mye ute i naturen, er nesten aldri nærsynte. Man kjenner ikke mekanismen fullstendig, men man mener det er på grunn av den høyere lysintensiteten, sier han.

Ifølge Kristian Lundberg er det ikke skjermene som er problemet.

– Man må ikke nødvendigvis unngå bøker eller skjermer. Men sett gjerne barna ved vinduet eller utendørs, sier han.

Barn bør ikke unngå å bruke briller

Barns øyne påvirkes altså mer av miljøet. Og her kommer vi tilbake til det med barn og briller.

For barn bør bruke briller hvis de trenger det, forteller Kristian Lundberg.

Siden små barn har korte øyne, er de som nevnt langsynt. Med årene retter det seg for de fleste – men det er viktig at de barna som fortsetter å være langsynte, får briller.

– Langsynte barn må krumme linsen hele tiden, og da kan muskelen som krummer linsen, bli overanstrengt. Det kan føre til skjeling.

Det kan bety at barnet får amblyopi, og da utvikles ikke synssansen. Derfor er det viktig at synet måles.

– Hvis man blir oppmerksom på dette i tide, kan man redde et dårlig syn ved hjelp av briller. De begynner rett og slett å bruke begge øyne igjen, og lyset kommer inn på netthinnene på riktig måte slik at nervebanene kan utvikles, sier Lundberg.

– Hvis man ikke tar grep, kan barnet bli blindt på det ene øyet.

Oversatt av Lars Nygaard for Forskning.no