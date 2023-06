Artikkelen ble først publisert på Forskning.no.

Ifølge en ny studie er onani noe vi har holdt på med i 40 millioner år.

Hvorfor vi begynte med det, har de ulike hypoteser om.

– Når det er noe nesten alle i en art gjør, er det ikke snakk om individuelle særegenheter. Da er det en tilpasning til noe, sier Petter Bøckman til forskning.no.

– Det er ikke mulig å utelukke at onani rett og slett er et resultat av høy libido, sier han.

Det å tilfredsstille seg selv kan også ha andre årsaker, som både norske og britiske forskere spekulerer i.

For hvorfor gjør hunnene det, for eksempel? Hvilken evolusjonær fordel har de av å onanere?

En ny studie publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Proceedings of the Royal Society B forsøker å kaste lys over saken.

Eldgammel evne utviklet over tid

Det britiske forskere mener å ha funnet bevis for, er at menneskenes og apenes forfedre onanerte så langt tilbake som for 40 millioner år siden.

– Det er ikke sånn at man plutselig en dag våknet opp og onanerte, sier forsker Mathilda Brindle til avisen The Guardian.

Hun er en av forskerne bak studien.

– Dette er en eldgammel egenskap som har utviklet seg over tid, sier Brindle.

Men hvordan kan vi egentlig vite hva noen drev med for 40 millioner år siden?

Primater er mest lik oss

– Når forskere skal finne ut av hvorfor vi mennesker gjør ting, ser de gjerne på primatene, sier Bøckman.

– Det er fordi de er våre nærmeste slektninger, og de som likner oss mennesker mest, sier Bøckman.

Primater er pattedyr som inkluderer halvaper, aper og mennesker.

Hvis vi vet hva to beslektede grupper med dyr driver med, er sjansene store for at deres felles forfedre drev med det samme.

Bøckman illustrerer med reirbygging:

– Krokodiller bygger reir og fugler bygger reier. De er hverandres nærmeste nålevende slektninger, så sjansene er gode for at dette er noe de har arvet fra deres felles stamfar. Det betyr at både dinosaurer og flyveøgler i utgangspunktet gjorde det samme, de stammer fra de samme stamfedrene, sier Bøckman.

Petter Bøckman er zoolog og ansatt ved Naturhistorisk museum i Oslo. Foto: Karsten Sund

Private notater fra dyrehager

For å avdekke hva våre forfedre- og mødre holdt på med så lang tid tilbake, samlet forskerne først hundrevis av studie og spørreundersøkelser om primater og onani.

De samlet også inn private notater skrevet av folk som jobbet i dyrehager, og som observerte onani blant primatene.

Dermed lagde forskerne datamodeller basert på alt dette, som inkluderer 246 forskningsartikler og 150 spørreundersøkelser og observasjoner – det største datasettet over primatenes onanivaner noensinne.

Dette er det samme som klimaforskere gjør når de skal finne ut av hvordan klimaet var før – og hvordan det blir i framtiden.

Både i og utenfor fangenskap

Men istedenfor data om vær og vind, er disse beregningene basert på data om onani blant primater. Det gjelder for eksempel om nålevende primatarter, parringsmønstre, seksuelt overførbare sykdommer og utdødde primatarter.

De nye beregningene ga altså forskerne nok til å slå fast at onani foregikk hos stamfedre som levde for 40 millioner år siden.

Men ikke bare det. Forskerne fant også ut at onani ble praktisert – og praktiseres fremdeles – både av hunner og hanner, i alle aldre, blant aper som lever i det fri og de som lever i fangenskap.

Hvorfor onanerer vi?

Det gir liten mening å sløse med sæden i naturens verden, der alt mennesker og dyr skal gjøre, er å sørge for reproduksjon.

I tillegg kan onani være direkte farlig. Det å onanere, gjør dyr svært sårbare i gjerningsøyeblikket.

Det vil altså være det perfekte tidspunktet for et rovdyr å slå til.

– Sex er i utgangspunktet en veldig farlig aktivitet, sier Bøckman.

– Når dyr har seg, er det egentlig det perfekte tidspunktet for et rovdyr å slå til. Dyr som onanerer, er heller ikke så oppmerksomme mens de holder på, sier han.

Så hva er egentlig den evolusjonære fordelen ved å onanere?

Økte sexlyst gir flere unger

De britiske forskerne har flere hypoteser om hvorfor apene begynte å onanere.

Kanskje bidro onani til at sexlysten økte – og at det kan ha ført til flere graviditeter.

Eller kanskje sørget onani for at apene fikk orgasme tidligere, noe som var en fordel hvis de konkurrerte mot andre mannlige aper, eller om de ble truet av rovdyr.

– Det er ikke mulig å utelukke at hos hanner er onani et resultat av høy libido, sier Bøckman.

De kan ha såpass mye kjønnsdrift at de må få utløp for det et eller annet sted.

– De har rett og slett ikke noe annet valg, sier han.

– Det kan også være i forbindelse med store flokker, der en hann må ha en høy nok libido til å bli drevet til å prøve seg, på tross av andre hissige hanner.

Onani kunne også sørget for at hannene kvittet seg med gammel spermie, slik at den nye, friske spermien ble brukt når de faktisk hadde sex med partner.

Unngå kjønnssykdommer

Aper onanerer uavhengig om lever i det fri eller i fangenskap. Dvergsjimpansen (bonobo) lever fritt i Den demokratiske republikken Kongo.

Forskerne oppdaget også at det var en sammenheng mellom onani og seksuelt overførbare sykdommer. Kan det tenkes at onani var en måte å skylle kjønnsorganet sitt på, for å redusere risikoen for at infeksjonen satte seg?

– I en flokk der alle ligger med alle i løpetiden, blir det fort spredning av kjønnssykdommer, forklarer Bøckman. Jo større flokker, jo større er sjanse for en utrivelig underlivsinfeksjon.

– Det at noen av oss får trang til å gå på do å tisse etter sex, kan ha den samme fysiologiske funksjonen, altså at vi prøver å skylle ut en eventuell infeksjon.

Ifølge Bøckman finnes ikke bare én forklaring på hvorfor vi onanerer.

– Det er ikke slik at én forklaringsmodell, utelukker de andre, sier han.

Visste du at... Onani forebygger prostatakreft? En studie fra 2016 viser at det å ejakulere minimum 21 ganger per måned reduserer risikoen for å få prostatakreft.

– Det kan altså være flere årsaker til onani, og alle kan være riktige, sier han.

Hunner onanerer også

Ifølge de britiske forskerne, onanerer også hunn-primatene.

– Men hos hunnene har ikke dette noe sammenheng med flokkstørrelse, heller ikke for kjønnssykdommer.

Det er altså ikke like enkelt å forklare hvorfor hunnene onanerer.

Like herlig onanerer de.

– Hunnene bruker ikke bare fingrene, noen ganger bruker de barkbiter eller biter av lianer til å onanere, sier Bøckman.

Mange dyr onanerer

Det er viktig å huske på at mange andre pattedyr onanerer også, ifølge Bøckman

– Klovdyr gjør det, og elefanter gjør det. Hvalrossene er ganske drøye - der ligger hannene oppe på isflaket og napper laks halve året, når det ikke er paringstid, forteller han.

– Onani som fenomen er derfor adskillig eldre enn primater.

– Så lenge man har en slags ytre penis, og lange nok frambein, er det mulig, forteller han.

De pattedyrene som ikke gjør det, er gjerne dem som har en uegnet anatomi.

Likevel har du hjortedyrene, forteller Bøckman. Man skulle kanskje tro at de lange beina og klovene gjorde det vanskelig for dem å dra i noe som helst.

Likevel onanerer de, ifølge Bøckman:

– Hjortedyrene drar inn magen og bretter nærmest kroppen dobbelt slik at de kan gnikke snoppen mot sitt eget brystbein, forteller Bøckman.

– Det er altså onani hvis du er et rådyr.

Referanse:

Mathilda Brindle m.fl: The evolution of masturbation is associated with postcopulatory selection and pathogen avoidance in primates . Proceedings of the Royal Society B. Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.1098/rspb.2023.0061