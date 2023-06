Smittevernavdelingen ved Kalnes opplyser at de har påvist flere tilfeller av en resistent bakterie.

Det er snakk om LRE, en tarmbakterie som er del av vår naturlige tarmflora, men som er mer motstandsdyktig mot antibiotika enn det som er vanlig.

– Vi har en økende forekomst av LRE på Kalnes, og pasienter har blitt smittet mens de har vært innlagt hos oss. Vi har behandling mot bakterien, men dette er ikke en bakterie vi vil ha i sykehusmiljøet, sier smittevernoverlege Astri Lervik Larsen.

– Ingen pasienter har hatt alvorlige infeksjoner så langt, men for å unngå at dette skjer, setter vi i verk flere tiltak for å stoppe smittespredningen, sier Lervik Larsen videre.

Blant tiltakene er økt fokus på håndhygiene og forsterking av renholdet ved sykehuset.

– For friske personer er dette i utgangspunktet en ufarlig bakterie, men siden det er mange sårbare pasienter i et sykehus, er dette en bakterie vi vil bli kvitt så raskt som mulig, sier smittevernoverlegen.