Coronavaksine har ikke ført til at kvinner i større grad oppsøker lege som følge av menstruasjonsforstyrrelser, ifølge en stor svensk studie.

Studien, som er publisert i BMJ Journal, er den største som er gjort om coronavaksiner og menstruasjonsforstyrrelser, opplyser hovedforsker Rickard Ljung.

Forskerne har sett på pasientdata fra det svenske helseregisteret som omfatter nær tre millioner kvinner – rundt 40 prosent av den kvinnelige befolkningen i Sverige.

– Ikke så alvorlige

Mens tidligere studier om emnet har tatt for seg selvrapporterte data om menstruasjonsforstyrrelser, for eksempel fra apper som overvåker menstruasjonssyklusen, har den svenske studien også undersøkt hvorvidt kvinner oppsøkte helsehjelp for problemene.

– Det vi ser, er at det ikke virker som om disse forstyrrelsene er så alvorlige at kvinnene har oppsøkt helsehjelp, sier Ljung.

Forskerne understreker at problemene likevel kan være forstyrrende, selv om kvinnene ikke har oppsøkt lege. De påpeker også at oppmerksomhet om disse sakene i mediene kan påvirke selvrapporteringen.

Liten økning

Siden coronavaksinasjonene ble satt i gang for om lag to og et halvt år siden, har flere kvinner verden om rapportert om endringer i menstruasjonssyklusen ved bruk av Pfizers eller Modernas vaksine.

Studien har undersøkt første, andre og tredje dose med vaksiner fra Pfizer, Moderna og AstraZeneca blant svenske kvinner i aldersgruppen 12–74 år mellom desember 2020 og februar 2022.

For kvinner som har gjennomgått overgangsalderen, var det en liten økning i helsehjelp for menstruasjonsforstyrrelser etter tredje dose med Pfizer og Moderna. Denne sammenhengen var imidlertid svak og inkonsekvent.

For kvinner som ikke har gjennomgått overgangsalderen, var det ingen sammenheng mellom vaksinen og menstruasjonsforstyrrelser når andre variabler var tatt med i beregningen, ifølge studien.