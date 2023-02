Åtte grep for å senke kolesterolet uten medisin

Seks av ti nordmenn har forhøyet kolesterolnivå, ifølge LHL.

Det er funnet sammenheng mellom høyt kolesterol og risikoen for hjerte- og karsykdommer som for eksempel hjerteinfarkt og hjertekramper.

Enkelte må ta medisiner for å holde nivået i sjakk, men det finnes mange grep du selv enkelt kan gjøre for å påvirke kolesterolet og generell hjertehelse.

Les hvilke grep det er snakk om lengre ned i saken.

Dette er vanlige symptomer

Kolesterol er et fettstoff og en viktig byggestein i kroppen, skriver NHI.

Totalkolesterol er total mengde kolesterol i blodet og inkluderer både det gode kolesterolet HDL, og det farlige LDL-kolesterol.

Det gode kolesterolet HDL bør som regel ikke være under 1,1-1,3, og LDL-kolesterolet bør være under 2,5 mmol/L (millimol per liter).

Ved et forhøyet kolesterolnivå og forkalkning i blodårene kan du lett bli andpusten, kjenne press på brystet uten anstrengelse, være unormalt trøtt, få gule flekker på øyelokkene eller få hevelser i senene ved for eksempel anklene. Men det vanlige er at du ikke får noen symptomer i det hele tatt – og høyt kolesterol kan ramme hvem som helst – uansett vekt.

Totalkolesterol finner man ved hjelp av en blodprøve.

Mer enn bare kosthold

Peter M. Nilsson, hjerte-ekspert og seniorprofessor ved Lunds universitet, påpeker at slike blodprøver kan være upresise og at flere tester må til. I tillegg er ikke et høyt kolesterol alene som regel et problem, sier han til svenske Expressen

Hva du spiser, hvordan du trener, alkohol- og tobakksvanene dine og om du er overvektig også en viktig rolle når det gjelder risikoen for hjerte- og karsykdommer.

Men det gjør også tidligere sykdomshistorie, arv og sosiale forhold sier professoren.

Det fleste har god oversikt over hva som er bra for kroppen og ikke. Men for folk med dårlig råd kan det for eksempel være vanskelig å prioritere sunn mat av høy kvalitet.

– Rådene fra myndighetene kan også henge etter. Aktuell forskning peker for eksempel på at vi har hatt et litt for fettfiendtlig budskap tidligere. Det er viktigere med en god fettbalanse der man tar utgangspunkt i det nordiske kostholdet med gunstig fett, men hvor det også er lov å nyte mindre mengder mettet fett, sier Nilsson til avisen.

8 grep du kan ta for å få kontroll på kolesterolet

Nilsson sier det ofte er enklere og mer bærekraftig å gradvis legge inn nye gode vaner og gjøre endringer, enn å kontant slutte helt med alt som er usunt.

Til Expressen lister hjerte-eksperten opp åtte ting man kan gjøre, uten å ta medisiner, for å