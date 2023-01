Skal tilby digital legehjelp til 800.000 If-kunder

– Dette er en av de største avtalene i vår bransje, sier Nicolai Skarsgård, lege og daglig leder i Hjemmelegene. Her sammen med Kristine Sandvik (t.v.) og Siv Iren Høili i If. Foto: Jarle Hrafn Grindhaug