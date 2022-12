Problemet vårt er at vi er for effektive.

Altså – når du lever i naturen og ikke har tusen millioner kalorier til salgs på nærmeste gatehjørne, lønner det seg å spare på energien.

Derfor har evolusjonen sørget for at vi beveger oss på en minst mulig energikrevende måte.

Men i dag hadde vi jo egentlig hatt godt av det stikk motsatte – altså mer ineffektiv og energisløsende bevegelse i hverdagen.

Sliter med minstekvoten

Massevis av forskning har vist at fysisk aktivitet er svært viktig for helsa, og helsemyndighetene i mange land anbefaler minst 150 ukentlige minutter med moderat fysisk aktivitet eller 75 minutter med intense strabaser.

Likevel er det mange av oss som sliter med å fylle denne minstekvoten.

Men kanskje har vi hatt en enkel løsning på problemet rett foran nesa helt siden 1970, skriver tre amerikanske professorer i julenummeret til det vitenskapelige tidsskriftet BMJ.

Skrullete ganglag

Det dreier seg i all enkelhet om dustete ganglag. Eller silly walks, som det heter i den berømte sketsjen av komitruppen Monty Python.

Handlingen er satt i det britiske Ministry of Silly Walks, og det meste av moroa er basert på komiker John Cleeses latterlige gå-stil.

Men nå – 50 år etter – mener forskere ved Arizona State University at vi bør børste støvet av galskapen. De har undersøkt dustegangen i et laboratorium og konkluderer med at den er akkurat passe ineffektiv.

Intens fysisk aktivitet

Forskerne undersøkte 13 frivillige deltagere, som gikk igjennom tre fem-minutters tester hver.

I den ene testen skulle deltagerne gå vanlig. I den andre skulle de etterligne gangen til Cleese, og i den tredje skulle de etterligne ganglaget til komikeren Michael Palin, som bare går litt rart.

Under alle testene målte forskerne deltagernes bevegelser og pust, for å kunne beregne oksygenopptak og energiforbruk.

Resultatene viste at teit gange i Cleese-stil førte til betydelig høyere oksygenomsetning og energiforbruk enn de to andre gangformene.

Faktisk så mye at aktiviteten kan klassifiseres som intens fysisk aktivitet.

Redd helsa på 11 minutter

Bare 11 minutter om dagen med dustegange vil dekke det ukentlige minstemålet om 75 minutters intens aktivitet, skriver forskerne.

Og det beste er at dette ikke trenger å ta noe ekstra tid i hverdagen. Man kan simpelthen bare bytte ut litt av den vanlige gangen med ineffektiv gange, mener de.

Det ville ikke bare forbedret helsa, men trolig også humøret i befolkningen.

Referanse:

G. A Gaesser, D. C. Poole & S. S. Angadi, Quantifying the benefits of inefficient walking: Monty Python inspired laboratory based experimental study, BMJ, desember 2022.

Artikkelen ble først publisert på Forskning.no.