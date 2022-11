Én av fire voksne får helvetesild i løpet av livet. I Norge rammes rundt 13.000 personer av hvert år, og sannsynligheten øker med alderen. Dette fordi immunsystemet svekkes naturlig med alderen.

I tillegg finnes det sykdommer og medisiner som er med på å svekke immunforsvaret ytterligere. Coronaviruset er en av disse.

En studie fra USA fra tidligere i år viser økt risiko for å få helvetesild hos voksne over 50 år, som har vært diagnostisert med covid-19.

Studien omfattet 394 677 mennesker over 50 år med covid-19, som ble sammenlignet med 1 577 346 mennesker uten covid-19. De som hadde vært diagnostisert med covid-19 hadde 15 prosent høyere risiko for helvetesild enn de uten covid-19. Blant dem som hadde vært innlagt på sykehus på grunn av covid-19, var risiko for helvetesild økt med 21 prosent.

Helvetesild øker sjansen for hjerte-kar hendelser

Alle som har hatt vannkopper risikerer å få helvetesild senere i livet gjennom reaktivering av vannkoppeviruset.

Helvetesild, også kjent som herpes zoster, er et smertefullt utslett som karakteriseres av små blemmer på huden, og som kan gi intense smerter. Det er ikke uten grunn at det heter helvetesild.

Helvetesild kan også ramme ansikt og øyne. Foto: VideoBCN / Shutterstock / NTB

Da Nato-sjef Jens Stoltenberg fikk helvetesild tidligere år, ble han så syk at han måtte avlyse flere møter.

Men i tillegg til å være svært smertefullt, kommer også helvetesild med andre risikofaktorer.

Det har lenge vært mistenkt at det er en sammenheng mellom helvetesild og slag og infarkt. Helvetesild er assosiert med omtrent 30 prosent økt risiko for en hjerte-kar hendelse, og den økte risikoen vedvarer i lang tid etter utbrudd av herpes zoster.

En fersk studie fra USA bekrefter nå denne sammenhengen.

Ifølge studien fører helvetesild til betennelsestilstander i kroppen, som øker risiko for blodpropp i årene.

Coronavaksinen øker ikke sjansen

Gunnar Hasle, spesialist i infeksjonssykdommer ved Reiseklinikken, anbefaler derfor folk å ta vaksinen mot helvetesild som kom på markedet i mai.

Spesialist Gunnar Hasle anbefaler folk å ta helvetesildvaksinen. Foto: Aase Magnhild Sørbø / Reiseklinikken

– Jeg har ikke for vane «å pushe» vaksiner på folk, men dette er viktig, sier Hasle til ABC Nyheter.

Han bekrefter studiene som kobler helvetesild med slag og infarkt, og den økte sjansen for helvetesild etter gjennomgått coronainfeksjon. Han peker på at dette har med svekket immunforsvar å gjøre.

I tillegg understreker han at det er coronainfeksjon, og ikke coronavaksinen som øker sjansen for helvetesild, og viser til en annen studie som bekrefter dette.

Spesialist: Kostbar, men verdt det

Det finnes en rekke autoimmune sykdommer hvor noen bruker medisiner som svekker immunforsvaret. Hasle trekker frem medisiner mot leddgikt som eksempel.

– Jeg anbefaler dem som skal begynne på slike medisiner å ta helvetesildvaksinen før de starter på slike medisiner, sier spesialisten.

– Det gjelder også de vanligste reisevaksinene, legger han til.

Per nå er ikke vaksinen en del av vaksinasjonsprogrammet, og derfor må man betale for den selv. Én dose koster nesten 2000 kroner, og du trenger to, forteller Hasle. I tillegg koster det noe å få satt den, legger han til.

Han er likevel ikke i tvil om at kostnaden er verdt det.

– Alternativet er en risiko for å få sterke smerter i en måned, men mange har også smerter lengre enn det. Med tanke på at en av fire får helvetesild etter 50 års alder, mener jeg alle over 50 år bør unne seg vaksinen, eller gi den til hverandre i julegave. Jeg mener at dette kan være årets julegave.

FHI: Prosessen er i gang

Det finnes imidlertid antivirale medisiner man kan ta hvis helvetesild oppdages tidlig.

– Men det må tas innen tre dager, og de aller fleste søker ikke hjelp for et utslett før det har gått tre dager, sier Hasle.

– Men et tips er at hvis et utslett gjør veldig vondt så er det trolig helvetesild.

Vaksinen er likevel den eneste som er sikret å virke mot det smertefulle utslettet, mener spesialisten.

I stedet anbefaler Folkehelseinstituttet (FHI) den til folk over 50 år, eller til de som for eksempel har kreft.

Ifølge FHI pågår det nå to prosesser for å se på hvordan vaksiner mot helvetesild kan tas i bruk uten at folk må betale for den selv.

Overlege Are Stuwitz Berg i Folkehelseinstituttet (FHI). Foto: Torstein Bøe / NTB

– Shingrix (vaksinen mot helvetesild, journ.anm.) er en forholdsvis ny vaksine, og i Norge har vi et system for innføring av nye vaksiner, sier overlege Are Stuwitz Berg ved avdeling for smittevern og vaksine.

Den ene prosessen har den hensikt å oppnå godkjennelse av vaksinen på blå resept til risikogrupper. Det gjøres i en hurtigmetodevurdering i et samarbeid mellom Legemiddelverket og FHI, sier Berg.

– Vi kan ikke si når en godkjenning kommer, men håper at det blir i 2023. Eventuell godkjenning gjøres av Helse og Omsorgsdepartementet på bakgrunn av hurtigmetodevurderingen.

FHI holder også på med en fullstendig metodevurdering hvor de ser på nytten av flere helvetesild-vaksiner til alle over 50 år i et voksenvaksjonasjonsprogram.

– Dette ses på sammen med vaksinering av barn mot vannkopper, sier Berg.

– En fullstendig metodevurdering på dette vil ta lengre tid, og når denne ferdigstilles er ikke klart. Også her vil en eventuell godkjenning gjøres av Helse og Omsorgsdepartementet på bakgrunn av metodevurderingen, legger han til.