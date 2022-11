Nylig kom Verdens helseorganisasjon (WHO) med sin årlige globale tuberkuloserapport som viste at tilfeller av tuberkulose økte med 4,5 prosent i 2021 sammenlignet med 2020. Dette var den første økningen på mange år.

I fjor var ble over 10 millioner smittet av sykdommen, og 1,6 millioner døde som følge av tuberkulose, ifølge WHO.

Koronapandemien er en viktig årsak til økningen, ifølge rapporten. Det er fordi sykehus og helsepersonell i stor grad var opptatt med covid-19.

200.000 av dem som døde av tuberkulose, hadde også HIV. Ifølge Verdens helseorganisasjon er tuberkulose verdens 13. største årsak til dødsfall. Tuberkulose er nå den nest største årsaken fra en smittsom sykdom, etter covid-19.

Tuberkulosen var mest utbredt i Sørøst-Asia og Afrika.

Antibiotikaresistent

Når vi skal bekjempe en bakteriesykdom, bruker vi gjerne antibiotika, men som med mange andre bakterier, er også bakterien som forårsaker tuberkulose blitt antibiotikaresistent.

Tuberkulose Tuberkulose er forårsaket av bakterien Mycobacterium tuberculosis Sprer seg fra menneske til menneske gjennom luften Lite smittsomt i forhold til andre sykdommer som for eksempel covid-19 Påvirker vanligvis lungene, men bakteriene kan migrere til andre deler av kroppen Rammer fattige hardest. Kjente risikofaktorer er underernæring, HIV, røyking, alkoholmisbruk og diabetes Akutte tilfeller av tuberkulose resulterer vanligvis i brystsmerter, frysninger og opphosting av blod De aller fleste som får behandling, blir helt friske (Kilder: Global tuberculosis report 2022, World Health Organization , Fakta om tuberkulose, Store Norske leksikon)

Trude Helen Flo er professor i cellebiologi og sier at det ikke bare er at tuberkulosen er medikamentresistent som er et problem.

– Landene der tuberkulose er mest utbredt, har ikke tilstrekkelige ressurser og infrastruktur til å diagnostisere og behandle tuberkulosepasientene. Hvis tuberkulosen skyldes en bakterie som ikke er medikamentresistent, tar det fire til seks måneder å bli kvitt den. Men hvis tuberkulosebakterien er resistent, tar det opptil to år å bli kvitt den, sier Flo til forskning.no.

I 2021 økte forekomsten av antibiotikaresistent tuberkulose med 3 prosent. Det ble oppdaget 450.000 tilfeller der bakterien var motstandsdyktig mot antibiotikumet rifampicin.

Rifampicin er et av de to medikamentene som er tilgjengelige for behandling av tuberkulose.

Dårlige helsetjenester

Ifølge den nye rapporten falt globale utgifter til grunnleggende tuberkulosetjenester fra omtrent 61 milliarder kroner i 2019 til omtrent 55 milliarder kroner i 2021.

Verdens helseorganisasjon har et globalt mål om at det skal brukes 133 milliarder kroner i året for å bekjempe sykdommen.

– Om det blir bedre tilgang på tuberkulosetjenester, kunne vi utryddet sykdommen helt, påpeker Flo.

Eksperter i Verdens helseorganisasjon skriver at uten mer ressurser og innsats fra land og andre partnere rundt om i verden, så trues fremgangen i kampen mot tuberkulose.

– Ikke gå rundt og lat som at det ikke skjer

Ifølge Flo trenger ikke vi i Norge å bekymre oss for at epidemien skal ramme oss.

Trude Helen Flo er professor i cellebiologi og sier vi ikke trenger å frykte en tuberkuloseepidemi i Norge. Foto: NTNU

– Det er veldig lite tuberkulose i Norge. Om noen har symptomer, så vil man raskt få stilt diagnose, startet behandling og gjennomført smittesporing blant nærkontakter, sier Flo.

Men hun sier også at selv om sykdommen ikke rammer oss her og nå, skal vi ikke gå rundt og late som at ingenting skjer.

– Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv, som Arnulf Øverland sa det. Det gjelder også her, sier Flo.

(Denne saken ble først publisert på Forskning.no).