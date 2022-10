En europeisk studie tyder på at det å begynne på et sunnere liv i voksen alder, reduserer risikoen for å få tarmkreft. Studien er den største av sitt slag.

Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder forekomst av tarmkreft. Det er ukjent hvorfor.

Men noe er forskere enige om: Livsstil er sterkt knyttet til risikoen for å få kreftformen.

Det har imidlertid manglet bevis for om det å endre usunne vaner i voksen alder, kan sende risikoen nedover, forteller Edoardo Botteri, forsker ved Kreftregisteret, til forskning.no.

Han har deltatt i den nye studien, som er publisert i The American Journal of Gastroenterology. Forskningen er omtalt av Dagens Medisin.

Røyking og lite mosjon

– Vi vet at dårlige vaner, som det å røyke, drikke moderat til mye alkohol, og det å bevege seg lite har stor effekt på risikoen for å få tarmkreft, sier Botteri.

Han forteller at likevel så har ikke anbefalinger om livsstilsendring for å redusere tarmkreftrisiko hatt et solid grunnlag i forskningen.

– Det er en spekulasjon ut fra forskningen som sier at dårlige vaner øker sjansen for tarmkreft.

Denne mangelen gjør den nye studien noe med.

Når man er i 60-årene, er det kanskje lett å tenke at det er for sent å endre livsstil, sier Botteri. Men det nytter å gjøre en innsats, ifølge studien.

Svarte på to spørreundersøkelser

Forskerne brukte data fra en stor undersøkelse som kalles European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC).

Datasettet er tidligere brukt i flere studier hvor forskere har undersøkt koblingen mellom livsstil og kreft.

Forskerne valgte denne gangen ut deltakere som hadde svart på to spørreundersøkelser som handlet om flere livsstilsfaktorer.

Da fikk de en gruppe på nesten 300.000 europeere, blant dem rundt 23.000 norske kvinner. Deltakerne var mellom 35 og 70 år.

Laget en sunnhets-skala

Tiden mellom de to spørreundersøkelsene var rundt seks år.

Dermed kunne forskerne undersøke om endringer i livsstil fra første og andre gang deltakerne svarte, hadde noe å si for tarmkreftrisikoen.

Spørreskjemaet fanget opp fire livsstilsfaktorer: alkoholkonsum, røykestatus, BMI og fysisk aktivitet.

Forskerne laget en sunnhetsindeks med de fire faktorene. Deltakerne fikk en poengsum mellom 0 til 16, hvor en høyere sum betød sunnere livsstil.

Hver faktor, slik som røyking eller alkoholbruk, ga en poengsum mellom 0 og 4. Derfor var den høyeste poengsummen 16.

Edoardo Botteri er forsker ved Kreftregisteret. Foto: Kreftregisteret

Små endringer hadde effekt

2799 av deltakerne fikk tarmkreft innen åtte år etter den andre spørreundersøkelsen var gjennomført.

Forskerne fant ut at bare det å bedre livsstilen med ett poeng mellom første og andre gang deltakerne ble spurt, hadde effekt på tarmkreftrisikoen.

Hvert poeng de klatret oppover på indeksen, tilsvarte det en reduksjon i tarmkreftrisiko på tre prosent.

– Ett poeng var ikke mye. Det var for eksempel å drikke litt mindre alkohol eller øke den fysiske aktiviteten noe, sier Botteri.

Reduserte risiko

I en annen analyse delte forskerne gruppen på 300.000 inn i tre: de som hadde en lite god livsstil, de som hadde middels god livsstil og de som hadde god livsstil.

De som startet bra, men som forverret livsstilen mye, hadde 34 prosent større risiko for å få tarmkreft i etterkant. Det var sammenlignet med de som beholdt den gode livsstilen.

Det er verdt å nevne at risikoen for å få tarmkreft ikke er veldig høy i utgangspunktet. Det at de hadde 34 prosent større risiko, betyr ikke at en av tre i gruppen fikk tarmkreft. Men de hadde større sjanse sammenlignet med de som beholdt sunn livsstil.

På den annen side, de som var i den minst sunne gruppen, men som havnet i den sunneste gruppen ved neste undersøkelse, hadde 23 prosent mindre risiko for tarmkreft.

Det var sammenlignet med de som beholdt de dårlige vanene.

Forskerne så at de som var sunnest fra begynnelsen og forble det, hadde minst risiko for tarmkreft. Men, det hjalp altså å forbedre livsstilen.

– Studien har sine begrensninger

Botteri påpeker at dette er en observasjonsstudie. Forskerne har ikke gjort et eksperiment, men brukt befolkningsdata og spørreundersøkelser. Da har de ikke kontroll på alle faktorene som kan ha påvirket resultatet.

Dermed kan det være vanskelig å si om det faktisk var slik at det var forbedring i de fire livsstilsfaktorene som ga lavere tarmkreftrisiko, eller om det kan ha vært noe annet som førte til at de fant denne sammenhengen.

– Bevisene kommer fra en observasjonsstudie, med alle dens begrensninger og potensielle skjevheter, og ikke fra for eksempel en randomisert klinisk studie, sier Botteri.

Likevel tror forskerne at studien støtter anbefalinger for å forbedre livsstilen, og at den tyder på at det er nyttig å gjøre sunne endringer.

– Hovedbudskapet er at selv om du er i midten av livet, eller vel så det, så har du fortsatt tid til å forbedre livsstilen eller å beholde en god livsstil, for å redusere risikoen din for tarmkreft, sier Edoardo Botteri.

Referanse:

Edoardo Botteri, m. fl.: « Changes in lifestyle and risk of colorectal cancer in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition», American Journal of Gastroenterology, 12. oktober 2022.

(Denne artikken ble først publisert på Forskning.no).