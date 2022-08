Studie: De som er født med hjertefeil, dør oftere for tidlig

Forskerne har sett på overlevelsen til om lag 37.000 pasienter med medfødt hjertefeil. Personene i studien var født mellom 1950 og 1999 og var eldre enn 18 år. Disse ble sammenlignet med en kontrollgruppe, skriver Dagens Medicin.

Risikoen for å dø i oppfølgingsperioden var 3,2 ganger høyere blant de med medfødt hjertefeil. Men den økte risikoen avtok jo senere personen ble født etter 1975. Samtidig var den absolutte risikoen for å dø for tidlig, lav. Tre fjerdedeler av de tidlig fødte nådde 68-årsdagen.

– Vi har blitt bedre til å ta vare på disse pasientene, mens flere overlever barndommen på grunn av fremskritt innen pediatrisk hjertekirurgi. Resultatene peker på viktigheten av kontinuerlig overvåking, og vi må bli enda bedre til å ta vare på pasientene, sier Zacharias Mandalenakis, overlege ved universitetssykehuset Sahlgrenska i Göteborg.