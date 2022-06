Artikkelen er først publisert av forskning.no.

I en årrekke har amerikanske forskere fulgt en stor gruppe kvinner.

Dette er godt voksne kvinner, som var i aldersspennet 50–79 år da de ble rekruttert til å bli med i studien på 1990-tallet.

En av tingene forskerne har undersøkt, er hvordan kvinnenes syn på livet har preget dem. Har det seg slik at optimister lever bedre liv?

Akkurat det er det kanskje vanskelig å svare på, men forskningen kan fortelle oss at de i det minste lever lenger.

90-års grensa

Forskerne hentet inn informasjon om hvor optimistiske kvinnene var og om alderen deres.

For å forsikre seg om at forverrende helseeffekter ikke skulle påvirke resultatene, ekskluderte de data fra alle deltagerne som hadde dødd de to siste årene.

Da måtte de ekskludere 40 prosent av deltagerne. Hele 64.000 av den originale gruppen hadde dødd innen 2022 da studien skulle utføres.

Ifølge forskerne er ikke det så rart, i og med at mange av kvinnene var godt voksne allerede da de ble rekruttert. Kvinnene var nå blitt fulgt opp siden 1990-tallet.

Etter 26 år med undersøkelser begynte flere av kvinnene å bli ordentlig gamle. Det var allikevel en eksklusiv klubb som forskerne var mest interessert i.

– Det er de som blir over 90 år som er mest spennende, mener forskerne.

Optimistene med positive tall

Det var ti prosent større sjanse for at en deltager i studien levde til å bli over 90 år hvis de var på toppen av den såkalte optimisme-skalaen.

Dette gjaldt uansett hvem de var. I amerikansk forskning er det vanlig å kontrollere for etnisitet, og de fant ingen forskjell blant optimistiske hvite amerikanere, svarte amerikanere, spansktalende amerikanere eller amerikansk urbefolkning.

Hvite amerikanere viste seg imidlertid å være litt mer optimistiske enn de andre gruppene, men det var ikke mye.

Like bra som trening

Denne studien trer inn i en lengre rekke med studier som alle mener at optimister lever lenger.

I 2019 undersøkte flere av de samme forskerne en annen analyse basert på to store kohortstudier.

Da fant de ut at optimister levde 15 prosent lenger. Det kan du lese om i saken Optimister levde lenger.

Gjennom 2022-studien fant forskerne ut at optimister i snitt lever rundt fire år lenger enn andre. De forteller at tidligere forskning på fysisk aktivitet og trening viser at man kan leve opp mot fire år lenger ved normal trening.

– Dermed er det mulig å sammenligne effekten av å være optimist med effekten av fysisk aktivitet, skriver forskeren i studien.

Optimister sover også bedre

Tidligere forskning har vist at det er mye positivt knyttet til å se lyst på livet.

Østeriske forskere mener blant annet å ha funnet ut at du sover bedre om du er optimist.

Og det er ikke bare det som er positivt med å se lyst på livet:

– Tidligere studier har vist at optimister trener mer, røyker mindre og spiser sunnere. I tillegg har de bedre strategier for å takle problemer og å dempe stress i krevende situasjoner. Alle disse faktorene kan bidra til bedre søvnkvalitet , sa Jakob Weitzer, en av forskerne bak den østeriske studien i en artikkel på forskning.no i 2020.

Referanse:

Hayami K. Koga mfl.: Optimism, lifestyle, and longevity in a racially diverse cohort of women. Journal of American Geriatric Society, 2022. Sammendrag.

C. D. Reimers mfl.: Does Physical Activity Increase Life Expectancy? A Review of the Literature. Journal of Aging Research, 2012. Doi: 10.1155/2012/243958