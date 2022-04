Du håper på biff eller bratwurst, men det servitøren akkurat har plassert på bordet er et fat mørkebrune brødskalker og en beskjeden bolle yoghurt.

– Har du vært her før?

Et skjevt ansiktsuttrykk og avkreftende risting på hodet er nok.

– Vi anbefaler å lese deg opp på informasjonen i heftet her, men i korte trekk skal du gjøre følgende: Tygg hver bit minst 30 ganger og bruk yoghurten til å svelge ned med. I tillegg bør du helst unngå å drikke en halv time før og etter du har spist.

– Bon appetit.

Det er første kveld av et tre døgn langt opphold ved Lanserhof Tegernsee i Sør-Tyskland – kåret til verdens beste medisinske spa fem år på rad av World Spa Awards. Det er hit de rike og mektige drar for å koble av. Gamle penger, nye penger, superkjendiser og tidvis veldig mye penger.

Hvilket nødvendigvis fører med seg noen uvanlige historier.

Det var på Lanserhofs hotell i Lans utenfor Innsbruck at Tysklands rikeste kvinne, BMW-arving Susanne Klatten, ble forført og senere svindlet for over 70 millioner kroner av gigoloen og svindleren Helg Sgarbi.

Chelsea-eier og oligark Roman Abramovich fløy, ifølge Daily Mail, inn teamet sitt inn i den største privatjeten flyplassen noen gang hadde sett og betalte 6,7 millioner kroner for fjorten dager på hotellet for hele følget – angivelig for å hente seg inn etter en opprivende skilsmisse.

Kjendiser som Cara and Poppy Delevingne, Karlie Kloss, Christian Louboutin og Donna Karan blant kjendisene som har frekventert Lanserhof jevnlig.

MER ENN SPA: Lanserhofs medisinske senter er knutepunktet i hotellet – en velutstyrt medisinsk klinikk som tilbyr et bredt spekter tjenester. Foto: Lanserhof

Pianist og flygel

Et celebert klientell til tross, det er lite som minner om Hollywood i spisesalen. Rundt bordene i et stort rom preget av duse, beige farger og mørkt treverk sitter en blanding av par og enslige middelaldrende mennesker og småprater på tysk, italiensk og engelsk.

En pianist har tatt plass bak flygelet og står for ettermiddagsunderholdningen, både for dem som fortsatt spiser og for dem slapper av i peisestuen bortenfor.

Vi befinner oss ikke i Lens, men cirka en times kjøring fra vintermekkaet Garmisch-Partenkirchen, en time sør for storbyen München, nær et av Tysklands mest populære feriemål – innsjøen Tegernsee.

Prospektet som lokker deg hit skilter med oppvarmet saltvannsutendørsbasseng, saunaer, aktiviteter som yogatimer, spinning, dans, gode treningsfasiliteter og egen golfbane.

Men dette handler ikke om badebasseng eller saunaer. Som middagen vi akkurat har fått servert indikerer – bestående av geiteyoguhurt og «energibrød» – handler dette om helsen din. Et pust i bakken og timeout fra en stressende hverdag.

Men for å hente seg inn må man gjennom en selvpiskende renselsesprosess som for fråtsere med forkjærlighet for ekstra store porsjoner vil kunne oppleve som å gjennomgå skjærsilden.

Faste med streng kontroll på diett og drikke kombinert med trening og sunne aktiviteter må etterleves for å få maksimalt utbytte. Til gjengjeld lover ungdomskilden i de tyske skoger at du reiser derfra mindre stresset, i bedre balanse og med en kropp som igjen er klar for hverdagen.

Foto: Lanserhof

Lanserhof er grunnlagt i 1984, men ble først nær sin nåværende form i 1998 da de østerrikske eierne Anton Pletzer og Christian Harisch tok over. Duoen har bygget opp Østerrikes tredje største kjøpesenterkjede og sitter i dag på en betydelig eiendomsmasse. Juvelen i porteføljen er likevel Lanserhof.

I et intervju med Handelsblatt uttalte største eier Harisch i 2016 at han gikk inn i bransjen fordi vanlige hoteller - ifølge ham - ikke tjener penger, mens helsehoteller gjør det.

Lanserhof-hotellene er med årene snart blitt til tre – ett i Lans i Østerrike, ett ved Tegernsee over grensen til Tyskland og et tredje er under oppføring på øya Sylt i Nord-Tyskland.

NUMMER TRE: Lanserhof Sylt er under oppføring på øyen Sylt, vest for grensen mellom Danmark og Tyskland, og er et av Tysklands mest attraktive turistdestinasjoner. Foto: Lanserhof

Det som trekker folk hit er medisinsk konsept basert på arbeidet til legen Franz Xaver Mayr (1875-1965), forkortet til «FX Mayr» og en relativt utbredt kur verden over.

I all enkelhet handler det om en skikkelig detox og en grundige gjenoppbygging av en naturlig tarmflora for å revitalisere kroppen. For Mayr startet god helse med å få orden på magen.

Vi får høre at store mengder stress, kombinert med mye god mat og drikke bidrar til å bygge opp gifter og syrer i kroppen. Prosessen begynner derfor med fasting, med en kombinasjon av salter og store mengder vann, te og urter som skal fjerne disse fra tarmsystemet.

Lanserhofs credo er at en kropp uten gift er langt mer kapabel til å bygge seg opp igjen og at kroppen skal ses i helhet i stedet for gjennom enkelte symptomer. Men for å bygges opp må man først brytes ned, og dersom du ikke leser den glossy brosjyrens detaljerte innhold kan det komme som et sjokk at veien til velvære går via planlagt diaré drevet av bittersalt, forbud mot kaffe, lite mat og ingen alkohol.

– De første to-tre dagene her kan være tøffe, forteller Julia Nirrnheim.

Hun har en master i idrettsvitenskap og står for det fysiske programmet til mange av gjestene.

– Du skal regenerere kroppen, og en del av det innebærer utmattelse ved at du spiser mindre enn normalt, får behandling og trener – alt etter hva legene har inkludert i programmet til hver enkelt, sier hun.

UTSIKT: Fra rommene og suitene har man utsikt over de sør-tyske fjellformasjonene i søndre Bayern. Foto: Lanserhof

Etter å ha fortært nok en porsjon yoghurt og tørt brød går turen innom den medisinske avdelingen. Alt av behandling på Lanserhof har utgangspunkt i en blå sofa hvor samtlige av pasientene møter til timer.

Det starter med en full gjennomgang av helsetilstanden med en tildelt lege, basert på informasjon sendt inn på forhånd. Herfra skreddersys et program for å adressere plager og oppsett av behandling.

Det er også her spahotellet skiller seg ut fra de aller fleste. Ingenhoven, som er arkitektfirmaet bak hotellene, har skapt et polert, kvadratisk hotell i de øvre etasjene, mens underetasjen huser en velfinansiert og meget godt utstyrt helseklinikk.

Etter å ha vært gjennom første detox av kroppen, som innebærer at du pakkes inn i en bjørk- og sedertremasse, er det Nirrnheims tur til å sjekke kroppens fett-, muskel og vannprosent.

Unektelig en interessant sjekk for dem som sjelden oppsøker fastlegen for å få testet status på hvordan det egentlig står til med kroppen.

– Jeg vil si at det store flertallet er her for å gå ned i vekt, og for å bedre den generelle helsetilstanden, sier hun.

STORE ROM: En stor del av Lanserhofs 70 rom er suiter på 65 opptil 250 kvadratmeter. Prisen for en standard suite er rundt 7.000 kroner natten, som ikke inkluderer behandling. Foto: Lanserhof

Fullbooket

For noen handler det om å se bedre ut. For andre er det en helt nødvendig behandling av komplekse helseplager. Hun forklarer at mange av de besøkende regelrett er pasienter som kommer med tilfeller av tung migrene, muskulære problemer, magesår, søvnproblemer og høyt blodtrykk.

Nirrnheim har vært ved Lanserhof en del år og poengterer at hun opplever at de besøkendes generelle helsetilstand har endret seg med årene.

– Folk er langt mer bevisste i dag enn tidligere på egen helse, som er mye av grunnen til at vi er så travle om dagen.

Tidlig i februar er hotellet fullbooket, og det er visstnok knapt mulig å få rom frem til sommeren.

– Jeg opplever samtidig at folk er mer stresset enn før og at motstandsdyktigheten er lavere. Det vi i praksis gjør her er å forhindre utbrenthet, sier hun.

DUST OG TILBAKETRUKKT: Ingenhoven er arkitektfirmaet står bak hotellet, som kombinerer privatliv og store fellesarealer i det 70 rom store hotellet. Foto: Lanserhof

Runde to

Den fysiske testen er gjennomført og det er klart for runde to med detox. Denne gangen av det mer odde slaget.

Vi gjennomgår en detox-behandling der en helsefagarbeider forsøker å suge gifter og syrer ut fra huden med et slags støvsugerapparat.

Deretter er det tid for å «celle-gym» – med et annet apparat som simulerer høydetrening med lavere oksygenmetning, som blant annet brukes av klatrere til å akklimatisere seg før en anstrengende tur.

La det være sagt – Lanserhofs medisinske senter er fullt av legespesialister i fag du trolig aldri har vært borti. Det er også et populært sted å jobbe og godt betalt. Men for en komplett ukyndig person med en sunn porsjon skepsis, er deler av behandlingene vi gjennomgår på grensen til alternativ medisin.

MER ENN SPA: Lanserhofs medisinske senter er knutepunktet i hotellet – en velutstyrt medisinsk klinikk som tilbyr et bredt spekter tjenester. Foto: Lanserhof

Pandemien har bidratt til kraftig vekst i medisinske spa globalt. Markedet forventes at skal dobles i verdi fra 12,5 milliarder dollar i 2020 til nær 30 milliarder i 2030.

Den årlige veksten er anslått til 9 prosent.

Samtidig anklages flere aktører i bransjen, blant annet mer ymse klinikker som tilbyr laser og mer estetiske behandlingsmetoder for å selge fancy teknologi og prosedyrer betjent av ansatte uten godkjent kompetanse.

Det gjelder i så måte ikke Lanserhof. Det østerrikske konsernet pryder seg på det som er en doktor galore, énere innen fag og mastergrad-bonanza innen felt du aldri har hørt om.

Legen vår forsikrer oss om at alt er der for en grunn, selv om det ikke alltid er like lett å skjønne hvorfor man gjennomgår dem. Poenget er totalpakken.

– Det finnes mange bedre rendyrkede spa der ute, men de er ikke sammenlignbare hva gjelder medisinske kompetanse innen diagnostikk og moderne medisin. Det er kombinasjonen av disse som gjør det så virkningsfullt, sier han.

De generelle tilbakemeldingene er også deretter.

I passiar med en av gjestene på venterommet får vi også et innblikk i hvorfor.

– Jeg er her for å gå ned i vekt. Nå har jeg vært her i fire dager og skal bli her i en uke til, sier en eiendomsinvestor fra München.

For ham er den drøyt timelange kjøreturen fra München en reise han gjør årlig. Det startet for to år siden og nå er han tilbake.

– Man lever godt, men det kommer det til et punkt hvor kroppen er i ferd med å si stopp, og da må du ta vare på deg selv.

En amerikaner som har overhørt samtalen utbryter.

– It’s fantastic. I love it, sier han, snur i tøflene og går sin vei.

Foto: Lanserhof

Lange besøk

Noe av poenget med Lanserhof-oppholdet er å gi kroppen tid til å hente seg inn. Derfor er anbefalt korteste opphold ti dager, mens noen av pasientene med store helseplager kan bli så mye som tre måneder.

Det er slett ikke alle forunt. Basispakken koster 15.000 kroner, og det er før du har betalt for rommet. En ordinær suite ligger på rundt 7.000 kroner natten og tar du ekstra konsultasjoner løper regningen fort over 100.000 kroner for et anbefalt opphold.

Selv om fastingen, mangelen på mindre goder (eller onder) som kaffe og vin kan for noen være vel tøft å svelge over så lang tid, er det nok av tilbud du kan gjøre utenom behandling.

På vårparten har du muligheten til å spille golf, gå på tur eller trene utendørs. En favoritt blant mange er en tur til Tegernsee. På vinterstid kan du gå eller stå på ski. Det er også en rekke faglige forelesninger, ekskursjoner og fellestreninger for dem.

Det er også en del veldig artige behandlinger, deriblant kryobehandling, som innebærer at du utsetter kroppen for 20 sekunder i -10 grader, deretter 20 sekunder i -25 grader og til slutt 3 minutter i -120 grader iført votter, tøfler, lue og undertøy.

Andre er langt mindre spektakulære, men behagelige massasjer.

AKTIVT OPPHOLD: Bor du ved Lanserhof Tegernsee er mulighetene utover behandling store. Du kan stå på ski om vinteren eller spille golf på resortets tilknyttede 18-hullsbane. Foto: Lanserhof

En hedgefondforvalter vi kommer i kontakt med etter middagen gir en enkel oppsummering av hvordan et ti dagers opphold koster, men er verdt investeringen.

Lanserhof-oppholdet er preventivt, tidvis tøft og alternativet ved å ikke passe på helsen er mye verre.

Det som kanskje skiller Lanserhof mest fra et vanlig hotell er likevel et sosialt fellesskap du aldri ser på hotell. Folk blir kjent rundt peisen, tar farvel og møter igjen tidligere bekjentskaper.

Lanserhof-representantene forteller at de har en uvanlig høy andel gjengangere.

To ting er sikkert: Du forlater Lanserhof friskere enn du kom, og baconburgeren på flyplassen når du drar derfra har aldri smakt bedre.

Denne artikkelen ble først publisert av Finansavisen Premium.