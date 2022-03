Det globale sykdomsbyrdeprosjektet (Global Burden of Disease, GBD) anslår at 27 prosent av nordmenn hadde muskel- og skjelettlidelser i 2019, noe som tilsvarer 1,43 millioner innbyggere.

– Dette viser at muskel- og skjelettsykdommer, skader og plager er et stort samfunnsproblem. Det rammer mange, og er en viktig årsak til dårlig helse, nedsatt livskvalitet, sykefravær og uføretrygd, sier forsker Benjamin Clarsen ved Senter for sykdomsbyrde ved Folkehelseinstituttet.

Disse beregningene samsvarer med tidligere norske funn som anslår at om lag én av fire har langvarige plager knyttet til muskel- og skjelettsystemet.

Ryggsmerter er den største hovedgruppen av muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager, og den som koster samfunnet mest, viser den oppdaterte Folkehelserapporten fra FHI.