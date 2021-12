Lenge tenkte man at kaffe hadde flere negative effekter på helsen vår, blant annet økt risiko for hjertesykdommer. De siste tiårene har forskning derimot konkludert med at det ikke finnes noen klar link mellom kaffe og økt risiko for hjertesykdommer.

En ny studie som ble presentert på en konferanse hos American Heart Association, viser at kaffe faktisk kan være positivt for helsa vår.

Hundre voksne mennesker deltok i studien. De gikk med en Fitbit på håndleddet i to uker. Den målte hvor mye de sov og var i fysisk aktivitet. I tillegg brukte de en EKG-måler som registrerte hjerterytmen deres.

Deltakerne ble tilfeldig delt inn i grupper. De ulike gruppene skulle drikke, eller holde seg helt unna, kaffe i to dager i strekk. Etter to dager byttet gruppene, da måtte de som hadde drukket kaffe måtte holde seg unna. Slik holdt de på i to uker.

Resultatene var blandet. Koffein fra kaffen hadde både noen positive effekter på helsen til deltakerne, og noen negative effekter.

– Kaffe er den vanligste koffeinholdige drikken i verden, men helseeffektene er fortsatt usikre, sier Gregory Marcus, en av forfatterne bak studien.

Genetiske forskjeller

Det er en del arvelige faktorer som påvirker hvor godt kroppen vår tar i mot koffein.

Hvilken variant man har av flere gener, bestemmer hvor raskt kroppen forbrenner koffeinet. Forskerne fikk derfor DNA-prøver fra alle deltakerne, og kunne slik utelukke genetiske forskjeller som kunne påvirke resultatet.

Fant noen positive effekter

Da deltakerne drakk kaffe, gikk de over 1000 skritt mer hver dag sammenlignet med de dagene der de ikke fikk i seg koffein. Hver kopp med kaffe de drakk førte til nesten 600 flere skritt.

– Fysisk aktivitet, som ser ut til å bli fremmet av koffein, har flere helsefordeler. Det gir blant annet redusert risiko for diabetes type to, og er assosiert med lengre levetid, sier Marcus.

Tidligere studier, som denne, har også vist at kaffe kan gjøre oss mer våken og fokusert. Koffein motvirker effektene av stoffet adenosin, som gjør oss trøtt. På denne måten kan kaffe gjøre oss mer våken og mindre utmattet.

Det gjør også at vi klarer å holde oss våken og oppmerksom når vi utfører oppgaver over lengre tid som gir lite stimuli, for eksempel å kjøre bil over lange distanser.

Likevel noen negative effekter

Kaffe er helt topp når man er sliten og trenger energi til å komme seg ut av døren om morgenen, og holde ut hele dagen på jobb. Man skal likevel være forsiktig med å se seg blind på de negative effektene koffein kan ha på helsen vår, mener forskerne bak studien.

Koffein kan hemme søvnen vår. Hos de hundre deltakerne førte hver kopp med kaffe i gjennomsnitt til 18 minutter mindre søvn per natt. Å få i seg koffein sent på dagen kan gjøre at man har problemer med å sovne om kvelden, og det kan i tillegg redusere kvaliteten på søvnen man får om natten, ifølge studien.

Når man drikker kaffe, sprer koffeinen seg i kroppen. I leveren blir koffeinet brutt ned av enzymer. Hos voksne har koffein vanligvis en halveringstid på mellom 2,5 og 4,5 timer. Det varierer derimot mye fra person til person.

Drikker man en kopp med kaffe klokken seks på ettermiddagen, kan altså koffeinen fortsatt være i kroppen din når klokken slår ti om kvelden og man skal sove.

Påvirker hjerterytmen

Studien finner også at kaffe endrer hjerterytmen vår. Hos deltakerne førte inntak av kaffe til en 54 prosent økning i unormal hjerterytme fra den nedre delen av hjertet. Slik hjerterytme gjør at det kjennes ut som hjertet hopper over et slag.

Når deltakerne drakk kaffe førte det derimot til færre episoder av en unormalt rask hjerterytme som kommer fra den øvre delen av hjertet.

– Høy frekvens av unormal hjerterytme fra den nedre delen av hjertet øker risikoen for hjertefeil. Resultatene her understreker det komplekse forholdet mellom kaffe og helse, sier Marcus.

Referanse :

Marcus, G. m.fl., Drinking caffeinated coffee has both beneficial and harmful short-term health effects, American Heart Association, 15. november 2021

(Denne saken ble først publisert på Forskning.no).