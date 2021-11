Sommeren 2020 ble verden presentert for en sensasjon:

San Fransisco-pasienten.

En person som en gang hadde HIV, men som nå så ut til å være helt kvitt viruset. Og det helt uten hjelp fra annet enn sitt eget immunsystem.

Det er ingen liten bragd.

HIV er som kjent notorisk vanskelig å få has på. Viruset bygger inn kopier av seg selv i DNA-et til kroppens egne celler. Der ligger de gjemt for immunsystemet og antivirale midler.

Disse kopiene sørger for at det stadig lages nye virus som sendes ut i kroppen. Medisiner mot HIV virker nettopp ved å uskadeliggjøre disse nye virusene og slik holdes sykdommen i sjakk. Men pasientene er avhengig av å ta medisinene hver dag.

Det vil si, de aller fleste pasienter må ta medisiner hver dag. Det finnes imidlertid unntak.

Noen pasienter holder viruset nede

En liten gruppe mennesker har nemlig et immunforsvar som klarer oppgaven selv. De har fortsatt HIV-kopier i cellene sine, men immunforsvaret klarer å holde det nede slik at nye virus ikke blir spredt i kroppen.

Det var en slik gruppe pasienter forsker Xu Yu ved Ragon Institute arbeidet med, da det altså dukket opp en helt spesiell kvinne, som skulle bli kjent som San Fransisco-pasienten.

Kroppen hennes hadde ikke bare klart å holde sykdommen i sjakk. Etter alle solemerker så det ut til at den også hadde ødelagt HIV-kopiene i cellene. Helt av seg selv.

Dette var helt unikt. Riktignok hadde noe lignende hendt i enkelte pasienter som hadde gjennomgått en beinmargstransplantasjon. Det var imidlertid ikke kjent at noen hadde greid dette uten medisinsk hjelp.

Men nå har det altså skjedd igjen.

Esperanza-pasienten

Forskergruppa ved Ragon Institute of MGH, MIT and Harvard har funnet en ny pasient – Esperanza-pasienten – som ser ut til å ha kvittet seg med HIV.

Forskerne har undersøkt over en milliard blodceller og 500 millioner andre celler fra Esperanza-pasienten, på jakt etter intakte kopier av HIV. Men de har ikke funnet en eneste én.

Det er selvfølgelig umulig å garantere at det ikke finnes HIV-kopier i noen av pasientens billioner av celler. Men slik situasjonen ser ut nå, virker det rett og slett som om kroppen har kurert seg selv.

Håper på nye medisiner

Dette er interessant av mange grunner. Men kanskje aller mest fordi forskerne nå har en enda bedre mulighet til å finne fram til ny behandling for HIV-pasientene som er avhengige av daglige medisiner.

Kanskje er det mulig å finne ut hvordan immunsystemet til disse pasientene jobber for å uskadeliggjøre HIV-kopiene som gjemmer seg i cellene.

Når forskerne nå kjenner to slike pasienter, er det for eksempel mulig å lete etter fellestrekk i kroppen til disse to. Dette kan sette oss på sporet av viktige mekanismer i kampen mot HIV.

Kanskje blir det en dag mulig å utvikle medisiner som bruker de samme mekanismene til å kurere HIV-smittede.

(Denne saken ble først publisert på Forskning.no).