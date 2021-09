Testen ble prøvd ut på selgere på et matmarked i Bangkok denne uken.

– Fra prøver vi har tatt, har vi funnet ut at personer smittet med covid-19, skiller ut veldig særegne kjemikalier, sier Chadin Kulsing fra Chulalongkorn-universitetet i Bangkok.

– Disse funnene brukte vi til å utvikle en test som skal oppdage de spesifikke luktene produsert av enkelte bakterier i svetten til coronapasienter.

Testen er 95 prosent sikker, ifølge Chadin, som håper at den kan tilbys som et billigere alternativ til de dyrere testene som krever analyse i et laboratorium.

Forskerne har brukt en test som vanligvis oppdager miljøgifter, men tilpasset den til coronaformål. Testen er imidlertid fortsatt på utviklingsstadiet, og forskningen er verken publisert eller fagfellevurdert.

Thailand kjemper nå imot den tredje og verste bølgen av coronasmitte. Torsdag ble det registrert 16.000 nye smittetilfeller, noe som betyr at antall smittede så langt i pandemien nærmer seg 1,3 millioner.