Påstanden er amerikansk, og både forskerne og forskningen er omstridt. Likevel kan den bidra til å løse et stort folkehelseproblem.

Nå skal nemlig norske forskere følge opp med å teste sammenhengen mellom kjevemuskler og pusteproblemer. Kan kjevetrening stoppe søvnapné? Og i neste omgang hjelpe mot overvekt, hjertesvikt, diabetes og alle de andre helseproblemene som de nattlige pustestoppene fører til?

Begynte med sveltihjel

Det hele begynner med Paul R. Ehrlich. Den pensjonerte Stanford-professoren ble kjent allerede i 1968 for boken «Befolkningsbomben – fødselskontroll eller undergang?» (originalt: «The Population Bomb»).

Paul R. Ehrlich er kjent for å skrive om overbefolkning – nå trekker han frem minkende underkjever som en skjult epidemi. (Foto: Stanford Center for Conservation Biology)

Der spådde han at mange hundre millioner mennesker kom til å sulte i hjel på 1970- og 1980-tallet.

Slik gikk det som kjent ikke. Men Ehrlich har fortsatt å skrive om overbefolkning og hvordan jorden ikke har nok ressurser til alle.

Mykere mat

De siste årene har han flyttet blikket fra menneskeheten til menneskekroppen. Sammen med tannlege og kjeveortoped Sandra Kahn står han bak boken «Jaws». Der beskriver de to hvordan underkjeven til menneskene har forandret seg i løpet av bare en generasjon eller to.

– Kjevene våre er bygd for steinaldermat, men vi lever i et Big Mac-miljø, ifølge Ehrlich og Kahn.

Poenget deres er at maten vi spiser, er blitt mykere og mykere. På 1800-tallet kom kjøttkvern, iskrem, masseprodusert barnemat og hermetikk for fullt. Underkjeven er ikke like viktig for å få i seg maten lenger.

Noe å tygge på

I «Jaws» viser Ehrlich og Kahn til Daniel E. Lieberman. Paleoantropologen på Harvard har skrevet bok om menneskekroppens historie.

Sandra Kahn har gått fra tradisjonelt arbeid med bedre tannstilling til å konsentrere seg om å forebygge søvnapné. (Foto: Forwardontics)

– De mekaniske kreftene som skapes ved å tygge mat, hjelper ikke bare kjevene dine til å vokse til riktig størrelse og form. De hjelper også tennene dine til å passe ordentlig i kjeven, ifølge Lieberman.

Blekansikter var svartmunner

Ehrlich og Kahn viser til hvordan de amerikanske urinnvånerne ikke bare kalte europeerne for «blekansikter», men også for «svartmunner» – fordi munnene deres ofte var åpne med hengende underkjever.

De mener også at skjeve tenner var så godt som ukjent frem til menneskene begynte å spise mykere mat. Blant annet trekker de frem forskningen til Jon Petter Evensen og Bjørn Øgaard ved Universitetet i Oslo, som har vist hvordan behovet for å korrigere bitt og tannstilling er dobbelt så stort nå som det var for 400 til 700 år siden.