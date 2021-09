Studie: Større fare for hjertebetennelse ved smitte enn vaksinering

Det er påvist at vaksinene til Pfizer og Moderna i sjeldne tilfeller kan føre til betennelse i hjertemuskelen, myokarditt, og i hjerteposen, perikarditt.

Det er særlig unge menn som er utsatt for dette.

Men i en ny rapport fra USAs smittevernbyrå CDC kommer det fram at risikoen er høyere for dem som blir smittet av coronaviruset.

Data fra 1,5 millioner coronapasienter og 35 millioner pasienter som ikke hadde smitte, er blitt gjennomgått.

Blant pasientene under 16 år var risikoen for myokarditt 37 ganger høyere for dem som hadde coronasmitte.

Samtidig peker CDC på en israelsk studie som viser at vaksinerte hadde tre ganger så stor risiko for å få betennelsen. Også den studien konkluderte med at risikoen var høyere ved sykdom.