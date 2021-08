Studie: Coronavaksiner svekkes merkbart over tid

Pfizer-vaksinens effektivitet til å hindre covid-19 helt, ble oppgitt til 88 prosent én måned etter at dose to var satt. Men etter fem til seks måneder faller beskyttelsen til 74 prosent, altså et fall på hele 14 prosentpoeng, viser en ny studie fra den offentlige britiske kartleggingen Zoe Covid-undersøkelsen.

I samme kartlegging går det fram at den tilsvarende beskyttelsen for dem vaksinert med AstraZenecas vaksine også faller. To doser av denne vaksinen skal gi 77 prosents beskyttelse etter én måned. Etter fire til fem måneder avdekker undersøkelsen at beskyttelsen er falt til 67 prosent, et fall på ti prosentpoeng over tre måneder.

Studien baserer seg på data fra mer enn 1,2 millioner testresultater som er registrert mellom 8. desember i fjor til 3. juli i år. Den er ikke målt opp mot den nye delta-varianten av coronaviruset.