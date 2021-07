Da koronaepidemien rammet tidlig i 2020, startet en historisk innsats for å utvikle vaksiner. Bare et år etter startet vaksinering med flere typer vaksiner, basert på helt ulik teknologi.

Det viste seg imidlertid raskt at vaksinen fra AstraZeneca hadde sjeldne, men svært alvorlige bivirkninger. Mange land stoppet vaksineringen.

Dette var et tilbakeslag for arbeidet med å beskytte befolkningen. Men samtidig duket det for et stort naturlig eksperiment: Mange hadde fått sin første dose av AstraZeneka-vaksinen, men måtte ta en annen vaksine i andre dose.

Hvordan virket ulike vaksiner sammen?

Tyske forskere undersøkt nettopp dette.

Sammenlignet ulike kombinasjoner

Tina Schmidt fra Saarland University og hennes kollegaer har sjekket immunresponsen til 216 mennesker, to uker etter at de var fullvaksinerte.

Noen av deltagerne hadde fått to doser av AstraZeneca, andre hadde fått to doser av vaksinen til Pfizer-BioNTech. Og noen hadde fått første dose av AstreZeneca og andre dose av Pfizer-BioNTech.

For å finne ut hvor god beskyttelse vaksinene ga, gjorde forskerne målinger av ulike deler av immunforsvaret.

Antistoffer og T-celler

I møte med sykdommer eller vaksiner, mobiliseres flere deler av immunsystemet. Kroppen produserer for eksempel ulike typer antistoffer.

Én type antistoff kjenner igjen og fester seg til de fremmede inntrengerne, og merker på den måten virus eller bakterier slik at andre celler kan ødelegge dem. En annen type antistoff uskadeliggjør inntrengeren på egen hånd.

I tillegg lager immunsystemet ulike typer T-celler. En variant er dreper-T-celler, som ødelegger celler som er angrepet av virus. Sistnevnte er spesielt viktig for å hindre alvorlig sykdom.

Kombinasjon kanskje best

Det viste seg at kombinasjonen av AstraZeneca-vaksinen og Pfizer-BioNTech – eller to doser av Pfizer-BioNTech – ga betydelig mer antistoffer og flere T-celler enn to doser av AstraZeneca.

Resultatene antyder faktisk at kombinasjonen kan ha gitt aller best beskyttelse.

Mennesker som hadde fått en førstedose av AstraZeneca og en andredose av Pfizer-BioNTech, hadde litt flere uskadeliggjørende antistoffer og dreper-T-celler, sammenlignet med de som hadde fått to doser av Pfizer-BioNTech.

Forskerne understreker likevel at også to doser av AstraZeneca ga god beskyttelse.

Flere studier viser lignende resultater

Schmidt og kollegaene har nå publisert resultatene sine i det vitenskapelige tidsskriftet Nature Medicine.

Og de er ikke alene.

I samme nummer presenterer også en annen forskergruppe en lignende studie. De finner også at to Pfizer-BioNTech-vaksiner eller kombinasjonen av AstraZeneca og Pfizer-BioNTech gir bedre beskyttelse enn to doser av AstraZeneca.

Også en tredje studie viste nylig samme tendens.

Til sammen antyder dette at kombinasjon av ulike vaksiner kan være en god løsning, for eksempel for å takle manglende leveranser eller uventede stopp for noen typer vaksiner, skriver Meagan Deming og Kirsten Lyke, i en kommentar i Nature Medicine.

Det er heller ikke umulig at en kombinasjon av vaksiner kan gi en bredere beskyttelse mot nye varianter av Sars-CoV-19, skriver de to forskerne, som ikke har vært med på noen av studiene.

(Artikkelen er først publisert av forskning.no)

