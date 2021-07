Alle vet at UV-stråler kan gi hudkreft. Det er viktig å huske på at UV-stråler også er skadelig for øynene. Problemet med UV-stråler er at de både kan forårsake skader på kort og lengre sikt.

– Barn er mer ute, pupillene er gjerne større og vevet inne i øyet er mer gjennomsiktig og klart, så de skadelige strålene trenger lettere inn til netthinnen , sier forskningssjef i Blindeforbundet Inga Britt Kjellevold Haugen i en pressemelding.

Kortvarige og langvarige skader

Kortsiktige skader er ofte det vi kjenner som snøblindhet, og er skade på det ytre vevet i øyet, som gir en type solbrenthet som leges etter 24-48 timer. Langsiktig skade kommer av at UV-stråler akkumuleres over tid.

Forskningssjef i Blindeforbundet, Inga Britt Kjellevold Haugen. Foto: Blindeforbundet

Det betyr at det er den totale mengde UV- stråling som på sikt skaper mer alvorlig sykdommer i øynene slik som grå stær og aldersrelaterte forkalkninger i øyet, også kjent som AMD (aldersrelatert makula degenerasjon).

Det er kanskje ikke typisk at vi tenker på de mer langsiktige skadene når en kjemper for at barnet skal beholde solbrillene på, eller skal få dem til å bruke det i det hele tatt, men det er verdt å huske på at skadeomfanget avhenger av hvor lenge en blir eksponert, samt intensiteten i UV-strålene.

– En god solbrille vil beskytte barnas øyne mot skadelige UV stråler, samt dempe det sterke lyset, så det blir mer behagelig å se, sier Kjellevold Haugen.

Hva bør man se etter for å sikre god beskyttelse?

Optiker og fagsjef i Specsavers Norge, Trine Johnsen, bekrefter behovet for å øke kunnskapen blant voksne om barn og sol. De får også mange spørsmål i sine butikker om dette.

– Men det er bra de spør, for da kan vi gi gode råd, sier Trine Johnsen og ramser opp:

Fagsjef i Specsavers Norge, Trine Johnsen. Foto: Specsavers

Barn kan med fordel bruke det vi kaller «wrap-around» solbriller, disse sitter godt inntil barnets ansikt og beskytter derfor øynene mot lys og UV stråler som kan komme inn fra siden.

Solbriller, også til barn, skal være CE-merket for å oppfylle minimumskrav for beskyttelse mot skadelig UV-stråler. Mørke glass uten UV-beskyttelse kan være skadelig for øynene. Det er derfor svært viktig at brillene har full UV-beskyttelse og er CE-merket.

Inga Britt Kjellevold Haugen råder også foreldre om minne barna på at man ikke skal stirre direkte mot sola.

– Barn bør beskyttes mot sol og UV-stråler så raskt som mulig. Caps og skjerm på barnevogn kan gi beskyttelse, men i tillegg bør CE-godkjente solbriller benyttes.