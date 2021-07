Stress kan gi deg grått hår, men du kan få fargen din tilbake

Artikkelen er først publisert av forskning.no.

Ifølge mytene ble den franske dronningen Marie Antoinettes hår fullstendig grått over natten før hun ble halshugd i 1791.

Men hår som allerede har vokst ut, kan ikke endre farge. Det er derfor ikke mulig å bli gråhåret over natten.

Men det som stemmer i myten om Marie Antoniettes manke, er at psykisk stress kan gi grått hår.

Akutt dødsangst og annet stress kan altså gjøre deg gråhåret.

Nå mener forskere bak en liten amerikansk studie at håret kan få fargen sin tilbake, hvis stresset blir borte.

Studien er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet eLife.

Hvorfor blir håret grått?

Det er mangelen på pigmentet melanin som gjør at håret blir grått.

Når vi blir eldre, stopper hårsekkene å produsere pigmentet. Og hårstråene som vokser ut, har mistet fargen.

Men det er altså ikke bare alder som stopper produksjonen av melanin.

I den nye studien – som bare omfattet 14 personer – fant forskerne tegn til at stress også kan stoppe hårsekkenes melaninproduksjon.

Også en studie fra i fjor viser at mus som ble utsatt for stressede sitasjoner, fikk etter hvert gråhvit pels.

Men denne gangen fant forskerne også ut noe annet:

Blant de 14 deltagerne så de at melaninproduksjonen startet igjen hvis stresset ble borte. Da vokste de nye hårstråene ut med den gamle fargen.

Hårstrå er som trestokker

Forskerne fra Columbia University i USA ville se nærmere på grått hår fordi det er et så tydelig kjennetegn på alderdom. Og det blir ofte sett på som ugjenkallelig: Har du først fått grått hår, har du det livet ut.

Forskerne startet dermed skanningen av hårstrå fra de 14 deltakerne.

– Hvis du ser på et hårstrå, ser det ut som om hele håret har samme farge. Men under en høyoppløselig skanner ser du små og subtile variasjoner av farger, sier Martin Picard, en av forskerne bak den nye studien, i en pressemelding.

Det er disse variasjonene han og kollegaene hans har studert.

– Akkurat som årringer i en trestokk inneholder håret vårt informasjon om vår biologiske historie, sier han videre.

– Når håret befinner seg under huden i hårrøttene, blir de påvirket av stresshormoner og andre ting som skjer i kropp og sinn. Først når håret vokser ut av hodebunnen, blir de harde og får en permanent form.

Skrev stressdagbok

De 14 personene som deltok i studien, ble bedt om å skrive en såkalt stressdagbok. Der loggførte de ting som hadde skjedd og hva slags reaksjoner de hadde hatt.

Forskerne sammenlignet så resultatene fra hårprøvene med dagbøkene.

Det var da de fant en tydelig sammenheng mellom stress og grått hår, og at håret noen ganger fikk tilbake sin originale farge.

– Det var blant annet en av deltakerne som dro på ferie. Da personen kom tilbake, hadde fem av hårsekkene begynt å produsere brune hår igjen, forteller Picard.

Skamfullt med grått hår

I en studie fra tidligere i år gjennomførte forskere en spørreundersøkelse blant kvinner som hadde fått grått hår, og som ikke farget det.

Kvinnene ble spurt om hvordan de opplevde å bli gråhåret.

Flere av dem følte de måtte velge mellom det å føle seg naturlig og ekte, og det å bli tatt på alvor. Mange av dem opplevde også å få kritikk fra både familie og venner for å være for naturlig.

De fikk blant annet høre at de hadde latt seg selv forfalle, og at de ikke tok nok vare på utseende sitt.

Betyr ikke at alle kan få tilbake farge

Forskerne bak den nye studien påpeker at det er bra å redusere stress, men det vil ikke nødvendigvis gi deg din gamle hårfarge tilbake.

De tror at når du først har begynt å bli gråhåret på grunn av alder, så kan stress øke forgråningen.

– Men vi tror altså ikke at å redusere stress som 70-åring etter å ha vært grå i flere år, vil gjøre at du får din originale farge tilbake, påpeker Picard.

Referanse:

Martin Picard m.fl: Quantitative mapping of human hair greying and reversal in relation to life stress. eLife Sciene. Juni 2021. DOI: 10.7554/eLife.67437