Mosjonister som tok tran jevnlig, var mindre støle etter langt sykkelritt

Mange idrettsutøvere og mosjonister tar ulike kosttilskudd for å forbedre restitusjonen etter trening. Men hva virker best?

– Vi ville finne ut om kosttilskudd virket på restitusjonen, og eventuelt hvilke som virket best, sier kardiolog Stein Ørn til forskning.no. Han er overlege på Stavanger universitetssjukehus og professor II Universitetet i Stavanger.

Forskerne gjorde en feltstudie på deltakere som syklet Nordsjørittet i 2014. Dette er et 91 km langt terrengritt mellom Egersund og Sandnes, som tar mellom fire og fem timer å sykle.

Før rittet hadde syklistene fylt ut et spørreskjema om hvilke kosttilskudd de brukte regelmessig. Etter rittet tok legene blodprøver av dem for å finne forskjeller i restitusjonsgrad – eller hvor støle de ble.

– Dette er en av de største observasjonsstudier som er gjort av denne typen, sier Ørn. Studien er publisert i Journal of the International Society of Sports Nutrition.

(Saken fortsetter under bildet)

Lege Stein Ørn har deltatt i en studie der de har sett på hvilken effekt mosjonister har av å ta kosttilskudd for restitusjon. Han er også proffsyklisten Alexander Kristoffs trener og stefar. Foto: Vidar Ruud / NTB

Tusen friske deltakere

Alle de 1002 deltakerne var fysisk friske. De svarte på om de tok kosttilskudd i en eller annen form på et spørreskjema.

Så målte forskerne ved Stavanger universitetssjukehus og Universitetet i Stavanger nivået deres av betennelsesmarkøren C-reaktivt protein (CRP) i blodet. Blodprøver ble tatt både rett før og et døgn etter rittet.

Alle fikk en stigning i CRP etter endt løp.

CRP kan måles nøyaktig, og er en objektiv måte å finne graden av betennelse og dermed også skade etter hard fysisk belastning.

Stølhet er betennelse etter fysisk belastning

Hard fysisk belastning bryter ned kroppen og utløser en betennelsesreaksjon.

– All hard eller uvant fysisk belastning av kroppen bryter ned vev i kroppen og utløser en betennelsesreaksjon. Symptomene på denne betennelsesreaksjonen kan man merke i form av redusert muskelkraft og stølhet etter belastning, forklarer Stein Ørn.

Testen er den samme som blir brukt for å måle om man har en infeksjon i kroppen.

– Den måler graden av skade og reparasjon som må gjøres i kroppen, uansett om skaden er forårsaket av en infeksjon eller hard trening, forklarer Ørn.

Regelmessige tran-drikkere kom best ut

856 deltakerne krysset av for om de tok kosttilskudd. Av disse svarte 274 deltakere at de regelmessig tok tilskudd av omega 3-fettsyrer. 154 tok bare tran.

De som regelmessig tok omega 3-tilskudd eller tran,